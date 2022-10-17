تباينت أسعار العملات اليوم الإثنين 17-10-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية، إذ ارتفع اليورو، وتباين سعر الدينار الكويتي والجنيه الإسترليني بين الارتفاع والانخفاض، واستقرت عملات الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، ويستعرض موقع «جريدة المال» في تقرير تفصيلي يومي، سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية هي: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، وفق ما يرصده موقع البنك المركزي المصري، والبنوك الأخرى العاملة في سوق الصرف المصري.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 19.63 جنيه للشراء، و19.70 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 63.25 جنيه للشراء، و63.50 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات بالبنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي: 5.34 جنيه للشراء، و5.36 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.14 جنيه للشراء، و19.21 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.21 جنيه للشراء، و22.30 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.22 جنيه للشراء، و5.24 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 19.65 جنيه للشراء، و19.71 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.63 جنيه للشراء، و19.69 للبيع.

بنك مصر: 19.63 جنيه للشراء و19.69 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 19.63 جنيه للشراء، و19.71 للبيع.

ميد بنك: 19.68 جنيه للشراء، و19.71 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

بنك المشرق: 19.61 جنيه للشراء، و19.71 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي : 21.96 جنيه للشراء، و22.28 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 21.94 جنيه للشراء، و22.31 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 21.94 جنيه للشراء، و22.31 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 21.98 جنيه للشراء، و22.34 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 22.01 جنيه للشراء، و22.33 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: 21.92 جنيه للشراء، و22.33 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 19.08 جنيه للشراء، و19.23 للبيع.

بنك مصر: 19.08 جنيه للشراء، و19.23 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.10 جنيه للشراء، و19.23 للبيع.

المصرف المتحد: 19.10 جنيه للشراء، و19.25 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 19.13 جنيه للشراء، و19.22 للبيع.

بنك سايب: 19.06 جنيه للشراء، و19.28 للبيع.

أسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 5.21 جنيه للشراء، و5.24 للبيع.

بنك قناة السويس: 5.20 جنيه للشراء، و5.24 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 للبيع.

بنك مصر: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 للبيع.

بنك الإسكندرية: 5.21 جنيه للشراء، و5.24 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 5.19 جنيه للشراء، و5.25 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 61.07 جنيه للشراء، و63.45 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 61.05 جنيه للشراء، و63.45 للبيع.

البنك التجاري الدولي : 61.97 جنيه للشراء، و63.50 للبيع.

بنك قطر الوطني: 61.11 جنيه للشراء، و63.51 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 60.51 جنيه للشراء، و66.49 للبيع.

بنك بلوم مصر: 63.15 جنيه للشراء، و63.49 للبيع، بحسب أسعار العملات.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 5.34 جنيه للشراء، و5.36 للبيع.

المصرف المتحد: 5.24 جنيه للشراء، و5.36 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي الكويتي: 5.35 جنيه للشراء، و5.36 للبيع.

بنك مصر: 5.34 جنيه للشراء، و5.36 للبيع.

بنك الإسكندرية: 5.34 جنيه للشراء، و5.36 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 5.33 جنيه للشراء، و5.36 للبيع.