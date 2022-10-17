أسعار العملات اليوم الإثنين 17-10-2022 في بداية التعاملات البنكية في مقابل الجنيه

سجلت أسعار العملات اليوم الإثنين 17-10-2022 في بداية التعامل البنكية مقابل الجنيه المصري تباين في أسعار الشراء والبيع في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف 6 عملات وهم: «الدولار، والدرهم الإماراتي، واليورو، والريال السعودي، الجنيه الإسترليني ، والدينار الكويتي »، وفقا للشاشات اللحظية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، للمواقع الرسمية التابعة لها.

أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 19.63 جنيه للشراء، و 19.70 جنيه للبيع

سعر اليورو اليوم: 19.08 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 21.93 جنيه للشراء، و 22.02 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.22 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.34 جنيه للشراء، و 5.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 63.25 جنيه للشراء، و 63.51 جنيه للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

البنك التجارى الدولى: 19.65 جنيه للشراء، و 19.71 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 19.66 جنيه للشراء، و 19.71 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

مصرف أبو ظبى الإسلامى: 19.13 جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.08 جنيه للشراء، و 19.23 جنيه للبيع.

البنك العربي الإفريقي: 19.08 جنيه للشراء، و 19.23 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.08 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 21.89 جنيه للشراء، و 22.37 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 21.94 جنيه للشراء، و 22.31 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 21.98 جنيه للشراء، و 22.27 جنيه للبيع.

بنك البركة: 21.92 جنيه للشراء، و 22.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطنى: 5.08 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 5.20 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.21 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.21 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 5.34 جنيه للشراء، و 5.36 جنيه للبيع.

البنك الأهلى القطرى: 5.33 جنيه للشراء، و 5.36 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.34 جنيه للشراء، و 5.36 جنيه للبيع.

بنك الإستثمار العربى: 5.34 جنيه للشراء، و 5.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الاهلى الكويتى: 62.34 جنيه للشراء، و 63.49 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 61.28 جنيه للشراء، و 63.49 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 61.05 جنيه للشراء، و 63.45 جنيه للبيع.

بنك مصر: 61.07 جنيه للشراء، و 63.43 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.