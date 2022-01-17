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أسعار العملات اليوم الإثنين 17-1-2022 في مصر

الدولار يستقر طول الأسبوع
‫محمود الصباغ‬‎ 10:11 ص, الأثنين, 17 يناير 22 10:11 ص, الأثنين, 17 يناير 22

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استقرت أسعار العملات اليوم الإثنين 17 يناير 2022 مقابل الجنيه المصري، داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، بنهاية التعاملات واستقر الدولار والريال، بينما تراجع اليورو بشكل طفيف وفقًا للتقرير اليومي لـ«المال» الذي تقدمه عبر الموقع الإلكتروني خدمة لقرائها، وجاءت أسعار الدولار، والريال السعودي، واليورو، على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

وحافظ الدولار على مستواه أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، وبلغ اليورو 17.76 جنيه للشراء، و17.91 للبيع، والريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع في بنك مصر

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أسعار العملات في بنك قناة السويس

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، واليورو 17.67 للشراء، و17.91 للبيع، وسعر صرف الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 للبيع داخل بنك قناة السويس.

أسعار العملات في شركة مصر للصرافة

وحافظ الريال السعودي داخل شبكات فروع شركة مصر للصرافة 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه 4.26 جنيه للشراء، و4.28 للبيع.

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أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

واستقر سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، وبلغ اليورو 17.65 جنيه للشراء، و18.75 للبيع، وجاء الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

أسعار العملات في بنك أبوظبي التجاري

واستقر فروع بنك أبو ظبي التجاري سعر اليورو أمام الجنيه عند 17.67 جنيه للشراء، و17.91 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.07 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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