أسعار العملات اليوم الإثنين 16-10-2023 في ختام تعاملات بنوك مصر

حققت أسعار اليوم الإثنين 16-10-2023، مقابل الجنيه المصري تباين لثلاث عملات اليورو والدينار الكويتي والجنيه الإسترليني، في ختام التعاملات البنكية، بينما استقر كل من الدولار، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي، وفقًا للرصد الذي اجرته بوابة جريدة “المال” الإلكترونية لمواقع البنوك على شبكة الإنترنت.

وفيما يلي تقرير بأسعار صرف «6» عملات أجنبية وعربية وهي: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي».

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.47 جنيه للشراء، و 32.58 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.47 جنيه للشراء، و 37.60 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.66 جنيه للشراء، و 100.00 للبيع.

جاء متوسط أسعار العملات بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.31 جنيه للشراء، و 32.52 للبيع.

بنك مصر: 32.31 جنيه للشراء، و 32.52 للبيع.

بنك البركة: 32.42 جنيه للشراء، و 32.57 للبيع.

بنك القاهرة: 32.42 جنيه للشراء، و 32.62 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 37.32 جنيه للشراء، و 37.56 للبيع.

بنك مصر: 37.32 جنيه للشراء، و 37.58 للبيع.

بنك البركة: 37.44 جنيه للشراء، و 37.63 للبيع.

بنك القاهرة: 37.44 جنيه للشراء، و 37.68 للبيع، وفق أسعار اليوم.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك البركة: 8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك البركة: 8.28 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك القاهرة: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 98.78 جنيه للشراء، و 99.85 للبيع.

بنك مصر: 99.45 جنيه للشراء، و 99.85 للبيع.

بنك القاهرة: 99.60 جنيه للشراء، و 100.17 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.17 للبيع، وفق أسعار اليوم.