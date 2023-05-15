أسعار العملات اليوم الإثنين 15-5-2023 أمام الجنيه بختام التعاملات

سجلت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.53 جنيه للشراء، 33.65 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.55 جنيه للشراء، 38.69 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.46 جنيه للشراء، 100.81 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الريال السعودى في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
بنك الاستثمار العربي: 8.20 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
المصرف المتحد : 7.95 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر الدولار في البنوك المصرية
بنك الاستثمار العربي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الدرهم الإماراتى في البنوك المصرية
بنك الاستثمار العربي: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
المصرف المتحد: 8.22 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، بحسب أسعار
سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 99.59 جنيه للشراء، 100.53 للبيع.
بنك الاستثمار العربي: 96.03 جنيه للشراء، 102.51 جنيه للبيع.
المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، 100.84 جنيه للبيع.
بنك مصر: 99.60 جنيه للشراء، 100.51 للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى في البنوك المصرية
بنك مصر: 38.27 جنيه للشراء، 38.58 للبيع.
بنك الاستثمار العربي: 38.39 جنيه للشراء، 38.80 جنيه للبيع.
المصرف المتحد: 38.28 جنيه للشراء، 38.68 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 38.27 جنيه للشراء، 38.62 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك مصر: 33.35 جنيه للشراء، 33.56 للبيع.
بنك الاستثمار العربي: 33.46 جنيه للشراء، 33.75 للبيع.
المصرفي المتحد: 33.35 جنيه للشراء، 33.67 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.35 جنيه للشراء، 33.59 للبيع، وفق أسعار