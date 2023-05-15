أسعار العملات اليوم الإثنين 15-5-2023 أمام الجنيه بختام التعاملات

سجلت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الإثنين 15-5-2023 تذبذباً في شراء وبيع بعض العملات واستقراراً في البعض الآخر بنهاية التعاملات البنكية، أمام العملة المصرية، وينشر موقع جريدة «المال» في هذا التقرير متوسط أسعار صرف عدد «6» عملات أجنبية وعربية، وهي «الجنيه الإسترليني، واليورو، و الدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي» حسبما جاء بآخر تقرير صادر عن البنك المركزى المصري بمتوسطات أسعار الصرف أمام الجنيه.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.53 جنيه للشراء، 33.65 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.55 جنيه للشراء، 38.69 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.46 جنيه للشراء، 100.81 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودى في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 8.20 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

المصرف المتحد : 7.95 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك الاستثمار العربي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتى في البنوك المصرية

بنك الاستثمار العربي: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

المصرف المتحد: 8.22 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، بحسب أسعار

سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية

اليوم.

البنك الأهلي المصري: 99.59 جنيه للشراء، 100.53 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 96.03 جنيه للشراء، 102.51 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، 100.84 جنيه للبيع.

بنك مصر: 99.60 جنيه للشراء، 100.51 للبيع.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترلينى في البنوك المصرية

بنك مصر: 38.27 جنيه للشراء، 38.58 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 38.39 جنيه للشراء، 38.80 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 38.28 جنيه للشراء، 38.68 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.27 جنيه للشراء، 38.62 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 33.35 جنيه للشراء، 33.56 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 33.46 جنيه للشراء، 33.75 للبيع.

المصرفي المتحد: 33.35 جنيه للشراء، 33.67 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.35 جنيه للشراء، 33.59 للبيع، وفق أسعار

اليوم.