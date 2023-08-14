أسعار العملات اليوم الإثنين 14-8-2023 أمام الجنيه في ختام التعاملات

تباينت أسعار اليوم الإثنين 14-8-2023 أمام الجنيه في ختام التعاملات بحسب التحديث الأخير على شاشات التداولات اللحظية ومواقع البنوك الرقمية بفروع البنوك المنتشرة بالسوق المصرية، وخلال التقرير التالي تعرض “المال” أسعار شراء وبيع سلة العملات الرئيسية الـ 6 أمام نظيرهم الجنيه المصري، والتي تضم كلا من «الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي» والتي جاءت مستوياتها داخل البنك المركزي والمصارف العاملة في السوق.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

أظهر الموقع الرسمي للبنك المركزي أسعار العملات اليوم:

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، مقابل 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.72 جنيه للشراء، مقابل 33.84 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.15 جنيه للشراء، مقابل 39.28 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، مقابل 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.21 جنيه للشراء، و 100.56 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء و 30.95 للبيع.

بنك قناة السويس : 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء و 30.95 للبيع، بحسب التحديث الأخير لموقعه على أسعار العملات.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

المصرف العربي الدولي: 33.73 جنيه للشراء، مقابل 33.84 للبيع.

المصرف المتحد: 33.54 جنيه للشراء و 33.91 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 33.75 جنيه للشراء، مقابل 33.89 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 33.91 جنيه للشراء و 33.70 للبيع، وفقًا لآخر تحديث على أسعار العملات .

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.95 جنيه للشراء، مقابل 39.19 للبيع.

بنك مصر :38.95 جنيه للشراء، مقابل 39.19 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 39.06 جنيه للشراء و 39.34 للبيع.

بنك البركة: 39.07 جنيه للشراء، مقابل 39.32 للبيع، بحسب تحديث البنوك على أسعار العملات.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.22 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.22 جنيه للشراء و 8.25 للبيع.

بنك المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 8.20 جنيه للشراء و 8.25 للبيع، بحسب التحديث على أسعار العملات .

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 100.04 جنيه للشراء، مقابل 100.30 للبيع.

بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء و 100.58 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 98.09جنيه للشراء، مقابل 100.63 للبيع.

بنك الكويت الوطني : 94.74 جنيه للشراء، مقابل 100.88 للبيع، بحسب التحديث الأخير على أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

بنك الاستثمار العربي: 8.38 جنيه للشراء، مقابل 8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري : 8.38 جنيه للشراء و 8.42 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 8.39 جنيه للشراء، مقابل 8.42 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 8.29 جنيه للشراء و 8.42 للبيع، بحسب أسعار اليوم.