أسعار العملات اليوم الإثنين 14-11-2022 بنهاية تعاملات البنوك في مصر

تباينت أسعار العملات اليوم الإثنين 14-11-2022، بنهاية التعاملات اليومية في البنوك المصرية، بين الارتفاع والاستقرار، وتقدم بوابة «المال نيوز» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن سعر صرف 6 عملات أجنبية وعربية وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، وفق متوسط سعر الصرف بالسوق مقابل الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري، وعدد من البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.37 جنيه للشراء، و 24.45 للبيع، بانخفاض قرش واحد.

سعر اليورو اليوم: 25.08 جنيه للشراء، و 25.17 للبيع، بانخفاض 14 قرش.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 28.71 جنيه للشراء، و 28.81 للبيع، بانخفاض 12 قرش.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.48 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 79.18 جنيه للشراء، و 79.47 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.63 جنيه للشراء، و 6.65 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 24.36 جنيه للشراء، و 24.41 للبيع.

بنك مصر: 24.36 جنيه للشراء، و 24.41 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 24.43 جنيه للشراء، و 24.46 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك الكويت الوطني: 24.41 جنيه للشراء، و 24.46 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

مصرف أبوظبي الإسلامي: 25.16 جنيه للشراء، و 25.35 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 25.02 جنيه للشراء، و 25.30 للبيع.

بنك مصر: 25.08 جنيه للشراء، 25.30 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 25.06 جنيه للشراء، و 25.35 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطني: 28.60 جنيه للشراء، و 28.93 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 28.55 جنيه للشراء، و 28.87 للبيع.

بنك مصر: 28.60 جنيه للشراء، و 28.84 للبيع، بحسب أسعار العملات.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 28.69 جنيه للشراء، و 28.93 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 6.47 جنيه للشراء، و 6.49 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.47 جنيه للشراء، و 6.49 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.49 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 6.31 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

مصرف أبوظبي الإسلامي: 77.55 جنيه للشراء، و 79.51 للبيع.

بنك مصر: 76.42 جنيه للشراء، و 79.35 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 74.74 جنيه للشراء، و 79.71 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 76.35 جنيه للشراء، و 79.35 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطني: 6.56 جنيه للشراء، و 6.69 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.65 جنيه للشراء، و 6.65 للبيع.

بنك مصر: 6.63 جنيه للشراء، و 6.64 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.63 جنيه للشراء، و 6.64 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.