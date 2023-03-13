أسعار العملات اليوم الإثنين 13-3-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات بالبنوك

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أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الإثنين 13-3-2023، مقابل الجنيه، في بداية التعاملات بالبنوك المصرية والعربية والإسلامية والأجنبية المختلفة، تباين في سعري الشراء والبيع، ويعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهم: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وشاشات التداول اللحظية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.82 جنيه للشراء، و 32.93 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.09 جنيه للشراء، و 37.22 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.49 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.74 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 32.84 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.

بنك مصر: 32.74 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 32.64 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 37.03 جنيه للشراء، و 37.45 للبيع.

المصرف المتحد: 37.04 جنيه للشراء، و 37.57 للبيع.

بنك مصر: 37.03 جنيه للشراء، و 37.45 للبيع.

بنك قناة السويس: 37.15 جنيه للشراء، و 37.57 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.01 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، وفق أسعار

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

اليوم.

البنك الأهلي المصري: 96.90 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع.

بنك مصر: 96.92 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.37 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.