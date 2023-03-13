أسعار العملات اليوم الإثنين 13-3-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات بالبنوك

سجلت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 32.82 جنيه للشراء، و 32.93 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.09 جنيه للشراء، و 37.22 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.49 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 32.74 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع.
البنك الأهلي القطري: 32.84 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.
بنك مصر: 32.74 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع.
بنك الاستثمار العربي: 32.64 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 37.03 جنيه للشراء، و 37.45 للبيع.
المصرف المتحد: 37.04 جنيه للشراء، و 37.57 للبيع.
بنك مصر: 37.03 جنيه للشراء، و 37.45 للبيع.
بنك قناة السويس: 37.15 جنيه للشراء، و 37.57 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصري: 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 8.01 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، وفق أسعار
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 96.90 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع.
بنك مصر: 96.92 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.37 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.
بنك الإسكندرية: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.