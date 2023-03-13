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أسعار العملات اليوم الإثنين 13-3-2023 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

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تباين أسعار العملات اليوم

أسعار العملات اليوم الإثنين 13-3-2023 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية
مايكل سمير

مايكل سمير

4:00 م, الأثنين, 13 مارس 23

تباينت أسعار

العملات
اليوم الإثنين 13-3-2023، بنهاية التعاملات اليومية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري بين الارتفاع والانخفاض مقابل الجنيه المصري، وينشر موقع «جريدة المال» في هذا التقرير التالي سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي» بحسب متوسط السعر في البنك المركزي، وعدد من البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.89 جنيه للشراء، و 33.00 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.24 جنيه للشراء، و 37.37 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.55 جنيه للشراء، و 100.90 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق

متوسط أسعار
العملات اليوم في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 32.84 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

بنك مصر: 32.74 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 32.84 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.74 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 37.15 جنيه للشراء، و 37.57 للبيع.

بنك مصر: 37.03 جنيه للشراء، و 37.45 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 37.15 جنيه للشراء، و 37.57 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.03 جنيه للشراء، و 37.45 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك الصرية

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع.

بنك مصر: 96.92 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 96.90 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع، وفق

أسعار
العملات.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي القطري: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.37 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

مايكل سمير

مايكل سمير

4:00 م, الأثنين, 13 مارس 23