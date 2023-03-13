أسعار العملات اليوم الإثنين 13-3-2023 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

تباينت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الإثنين 13-3-2023، بنهاية التعاملات اليومية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري بين الارتفاع والانخفاض مقابل الجنيه المصري، وينشر موقع «جريدة المال» في هذا التقرير التالي سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي» بحسب متوسط السعر في البنك المركزي، وعدد من البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.89 جنيه للشراء، و 33.00 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.24 جنيه للشراء، و 37.37 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.55 جنيه للشراء، و 100.90 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

العملات اليوم في البنك المركزي المصري.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.

أسعار العملات

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 32.84 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

بنك مصر: 32.74 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 32.84 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.74 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 37.15 جنيه للشراء، و 37.57 للبيع.

بنك مصر: 37.03 جنيه للشراء، و 37.45 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 37.15 جنيه للشراء، و 37.57 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.03 جنيه للشراء، و 37.45 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك الصرية

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع.

بنك مصر: 96.92 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 96.90 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع، وفق

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

العملات.

البنك الأهلي القطري: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.37 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.