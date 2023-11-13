أسعار العملات اليوم الإثنين 13-11-2023 بمستهل التعاملات

سجلت أسعار العملات اليوم الإثنين 13-11-2023، في مستهل تعاملات البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري تباينًا في بعضها مثل اليورو والدينار الكويتي والجنيه الإسترليني، واستقر البعض الآخر مثل الدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي.

ويستعرض موقع جريدة المال تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن سعر صرف 6 أجنية وعربية وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في الأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.94 جنيه للشراء، و 33.05 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.69 جنيه للشراء، و 37.82 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.83 جنيه للشراء، و 100.18 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

جاء متوسط أسعار العملات بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار .

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.84 جنيه للشراء، و 33.00 للبيع.

بنك مصر: 32.84 جنيه للشراء، و 32.97 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 32.95 جنيه للشراء، و 33.09 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 32.95 جنيه للشراء، و 33.08 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 37.55 جنيه للشراء، و 37.76 للبيع.

بنك مصر: 37.55 جنيه للشراء، و 37.75 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 37.68 جنيه للشراء، و 37.87 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 37.68 جنيه للشراء، و 37.87 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 98.95 جنيه للشراء، و 99.91 للبيع.

بنك مصر: 99.62 جنيه للشراء، و 99.91 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.23 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و 100.23 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.