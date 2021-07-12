أسعار العملات اليوم الإثنين 12-7-2021 في البنوك المصرية

شهدت مستويات أسعار العملات اليوم الإثنين 12-7-2021، حالة من التباين مقابل الجنيه المصري،، داخل البنوك المصرية الحكومية منها، والخاصة، بجانب شركات الصرافة العاملة في مصر، بحسب أسعار العملات في مصر المعلنة من البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي اليوم، فيما تستعرض المنصة الإلكترونية لجريدة “المال” أسعار العملات في البنوك المصرية على النحو التالي:

أسعار العملات فى البنك الأهلي المصري

سجلت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي جاء أمام نظيره المصري في السوق المحلية عند 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو أمام الجنيه، عند 18.52 جنيه للشراء و18.67 جنيه للبيع.

أظهرت مستويات سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، فى اليوم عند مستويات 21.66 جنيه للشراء و21.78 جنيه للبيع، فيما سجل الريال السعودي مقابل الجنيه، إلى 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركات الصرافة

استقرت سعر الدولار داخل شركة مصر للصرافة، عند مستويات 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه، 18.54 جنيه للشراء و18.67 جنيه للبيع، كما سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام نظيره المصري، إلى 21.67 جنيه للشراء و21.86 جنيه للبيع.

وعلى صعيد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، جاء عند مستويات 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، فيما تداول الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند مستويات 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات فى البنك التجاري الدولي CIB

استقر مستوى سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بالبنك التجاري الدولي إلى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، ويتداول سعر اليورو أمام الجنيه، عند 18.54 جنيه للشراء و18.70 جنيه للبيع، وعن الجنيه الإسترليني جاء عند مستويات 21.71 جنيه للشراء و21.89 جنيه للبيع، وعند 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع جاء الريال داخل البنك التجاري الدولي ، وجاء الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، بمستوى سعري 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

أختتم البنك المركزي تداولات أمس سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، عند 15.64 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، وسجل اليورو أمام الجنيه، 18.56 جنيه للشراء و18.69 جنيه للبيع، وسجل مستويات سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري، بمستويات 21.74 جنيه للشراء و21.88 جنيه للبيع، ووصل الريال السعودي مقابل الجنيه، إلى 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، ظل عند مستويات 4.257 جنيه للشراء و4.285 جنيه للبيع. تبادل-عملات

أسعار العملات فى بنك الإسكندرية

جاء آخر تحديث للدولار الأمريكي مقابل الجنيه، عند مستوى 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، ووصل الإسترليني مقابل العملة المحلية، إلى 21.56 جنيه للشراء و21.78 جنيه للبيع، تداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه فى بنك الإسكندرية قرب 4.11 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وظل سعر الدرهم مقابل الجنيه، عند 4.24 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات فى البنك العربي الأفريقي

بلغت سعر صرف الدولار أمام الجنيه، عند مستويات 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع وسجل اليورو أمام الجنيه، 18.65 جنيه للشراء و18.70 جنيه للبيع، بينما بلغت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بالبنك العربي الأفريقي الدول ، 4.06 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وجاء الدرهم مقابل الجنيه، عند 4.20 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.