أسعار العملات اليوم الإثنين 12-6-2023 بنهاية التعاملات البنكية

عرضت شاشات التداول اللحظي المنتشرة بفروع البنوك المحلية والأجنبية أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.35 جنيه للشراء، 100.69 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.76 جنيه للشراء، 38.89 للبيع.
سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.21 جنيه للشراء، 33.31 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، 100.53جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.38 جنيه للشراء، 100.44 للبيع.
بنك سايب: 100.32 جنيه للشراء، 100.77 جنيه للبيع.
بنك مصر: 100.08 جنيه للشراء، 100.44 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
بنك البركة: 8.04 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
ميد بنك: 8.27 جنيه للشراء، 8.43 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.
بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.
بنك القاهرة: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
بنك مصر: 38.64 جنيه للشراء، 38.86 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 38.49 جنيه للشراء، 38.86 للبيع.
بنك قناة السويس: 38.64 جنيه للشراء، 38.94 جنيه للبيع.
المصرف المتحد: 38.64 جنيه للشراء، 38.99 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
التنمية الصناعية: 33.00 جنيه للشراء، 33.16 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.00 جنيه للشراء، 33.28 للبيع.
مصرف أبو ظبي التجاري: 33.11 جنيه للشراء، 33.27 للبيع.
بنك مصر: 33.00 جنيه للشراء، 33.28 للبيع.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
ميد بنك: 30.88 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار