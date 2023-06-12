أسعار العملات اليوم الإثنين 12-6-2023 بنهاية التعاملات البنكية

عرضت شاشات التداول اللحظي المنتشرة بفروع البنوك المحلية والأجنبية أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الإثنين 12-6-2023 وتباينت بختام عمليات التداول المصرفية بالبنوك العاملة بالقطاع، مقابل الجنيه المصري، وفيما يلي ينشر «المال» تقريرًا بآخر قائمة بمتوسطات أسعار الصرف لعدد «6» عملات أمام الجنيه وهي «الجنيه الإسترليني، و اليورو، و الدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي» وفقاً للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.35 جنيه للشراء، 100.69 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.76 جنيه للشراء، 38.89 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.21 جنيه للشراء، 33.31 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، 100.53جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.38 جنيه للشراء، 100.44 للبيع.

بنك سايب: 100.32 جنيه للشراء، 100.77 جنيه للبيع.

بنك مصر: 100.08 جنيه للشراء، 100.44 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك البركة: 8.04 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

اليوم.

ميد بنك: 8.27 جنيه للشراء، 8.43 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك القاهرة: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 38.64 جنيه للشراء، 38.86 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.49 جنيه للشراء، 38.86 للبيع.

بنك قناة السويس: 38.64 جنيه للشراء، 38.94 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 38.64 جنيه للشراء، 38.99 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

التنمية الصناعية: 33.00 جنيه للشراء، 33.16 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.00 جنيه للشراء، 33.28 للبيع.

مصرف أبو ظبي التجاري: 33.11 جنيه للشراء، 33.27 للبيع.

بنك مصر: 33.00 جنيه للشراء، 33.28 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

ميد بنك: 30.88 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار

اليوم.