أسعار العملات اليوم الإثنين 12-4-2021 في البنوك المصرية

بدأت أسعار العملات الأجنبية والعربية بحالة من التباين أمام العملة المصرية داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في مصر، في بداية تداولات اليوم الإثنين 12 أبريل 2021، وفقاً لتقرير أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، في البنوك الرئيسية العاملة في السوق المصرية.

سعر الدولار في البنوك المصرية

يقدم أكبر مصرفين حكوميين في السوق المحلية المصرية سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

فيما تراجعت مستويات بيع الدولار الأمريكي في نهاية تداولات أمس، بحسب المعلن من البنك المركزي، عند مستوى 15.63 للشراء و15.75 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

يقدم البنك الأهلي المصري مستويات شراء وبيع اليورو الأوروبي في السوق المحلية المصرية بداية تعاملات اليوم عند مستوى 18.55 جنيه للشراء، 18.71 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، 18.59 جنيه للشراء و18.74 للبيع، بحسب السعر المعلن من البنك المركزي المصري.

وفيما يخص أدنى مستوى للعملة الأوروبية مقابل العملة المحلية داخل السوق المصرية، سجلت 18.51 جنيه للشراء و18.73 للبيع داخل بنك مصر إيران.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وجاءت مستويات الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه داخل البنوك الحكومية عند مستوى 21.35 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وبلغت مستويات سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري بشكل نسبي فى السوق المحلية، بحسب السعر المعلن من البنك المركزي المصري، ليصل عند 21.52 جنيه للشراء و21.59 للبيع.

اسعار العملات اليوم

وفيما يخص أدنى سعر للعملة البريطانية داخل السوق المحلية، جاء عند 21.33 جنيه للشراء و21.56 للبيع داخل بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق إلى 4.15 جنيه للشراء، 4.19 جنيه للبيع.

وبحسب السعر المعلن من البنك المركزي في نهاية تداولات أمس، جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وأظهر تقرير المال أسعار العملات الأجنبية والعربية، بختام التداولات، أعلى سعر للعملة الاماراتية أمام الجنيه بالسوق المحلية، عند 4.26 جنيه للشراء و4.30 للبيع

وفيما يخص متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في السوق المحلية المصرية بحسب السعر المعلن من البنك المركزي المصري جاء عند مستوى 4.25 جنيه للشراء، 4.28 جنيه للبيع.