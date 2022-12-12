أسعار العملات اليوم الإثنين 12-12-2022 بنهاية التعاملات البنكية في مصر

شهدت أسعار العملات اليوم الإثنين 12-12-2022، ارتفاعًا نسبيًا بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات البنكية، ويقدم موقع «المال» في تقريرًا تفصيليًا سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي» بحسب متوسط أسعار العملات في البنك المركزي، وعدد من البنوك الحكومية والخاصة والعربية والإسلامية والأجنبية وفقًا لشاشات التداول اللحظية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.59 جنيه للشراء، و 24.67 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 26.00 جنيه للشراء، و 26.09 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 30.20 جنيه للشراء، و 30.30 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 80.15 جنيه للشراء، و 80.43 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.53 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.69 جنيه للشراء، و 6.71 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 24.57 جنيه للشراء، و 24.62 للبيع.

بنك مصر: 24.57 جنيه للشراء، و 24.62 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.61 جنيه للشراء، و 24.68 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 24.61 جنيه للشراء، و 24.68 للبيع، وفق أسعار العملات.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 25.81 جنيه للشراء، و 26.03 للبيع.

بنك مصر: 25.81 جنيه للشراء، و 26.00 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 25.85 جنيه للشراء، و 26.04 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 25.85 جنيه للشراء، و 26.09 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.00 جنيه للشراء، و 30.27 للبيع.

بنك مصر: 30.00 جنيه للشراء، و 30.27 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.05 جنيه للشراء، و 30.34 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 30.05 جنيه للشراء، و 30.34 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 6.53 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

بنك مصر: 6.52 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 6.52 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 6.49 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 77.43 جنيه للشراء، و 80.25 للبيع.

بنك مصر: 77.41 جنيه للشراء، و 80.25 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 77.62 جنيه للشراء، و 80.43 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 76.53 جنيه للشراء، و 80.45 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 6.69 جنيه للشراء، و 6.70 للبيع.

بنك مصر: 6.69 جنيه للشراء، و 6.70 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 6.67 جنيه للشراء، و 6.71 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 6.62 جنيه للشراء، و 6.75 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.