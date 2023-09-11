أسعار العملات اليوم الإثنين 11-9-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات

سجلت أسعار العملات اليوم الإثنين 11-9-2023 تباينًا نسبيًا في بداية التعاملات اليومية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، واستقر الدولار والريال والدرهم في معظم البنوك، وينشر موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن سعر صرف 6 أجنبية وعربية وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي»، وفقًا لمتوسط السعر في البنك المركزي المصري وعدد من المواقع الإلكترونية للبنوك.

أسعار العملات اليوم في البنك المركز المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.99 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.44 جنيه للشراء، و 38.58 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.92 جنيه للشراء، و 100.27 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

جاء متوسط أسعار العملات اليوم وفق آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 33.03 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 33.03 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.93 جنيه للشراء، و 33.13 للبيع.

بنك مصر: 32.93 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 38.48 جنيه للشراء، و 38.74 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 38.48 جنيه للشراء، و 38.76 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.35 جنيه للشراء، و 38.64 للبيع.

بنك مصر: 38.35 جنيه للشراء، و 38.64 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 94.48 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.08 جنيه للشراء، و 100.06 للبيع.

بنك مصر: 99.75 جنيه للشراء، و 100.06 للبيع، وفق أسعار .

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و 8.47 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.