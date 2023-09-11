أسعار العملات اليوم الإثنين 11-9-2023 مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات

انتهت التعاملات المسائية للبنوك على تباين أسعار العملات اليوم الإثنين 11-9-2023 مقابل الجنيه المصري، وفقًا لما أوضحته المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك على شبكة الإنترنت وشاشات التداول المنتشرة بفروع المصارف العاملة بالقطاع المالي بمصروماكينات الصراف الآلي.

وترصد بوابة «المال» الإلكترونية من خلال هذا التقرير المفصل متوسطات أسعار صرف 6 أجنبية وعربية وهي: «الدينار الكويتي، والجنيه الإسترليني، واليورو الأوروبي، والدولار الأمريكي، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي» وفقًا للبيان اليومي الصادر عن البنك المركزي المصري.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.92 جنيه للشراء، و 100.26 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.58 جنيه للشراء، و 38.71 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.06 جنيه للشراء، و 33.17 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.08 جنيه للشراء، و 100.06 للبيع.

بنك مصر: 99.75 جنيه للشراء، و 100.06 للبيع.

بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

بنك القاهرة: 100.04 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.35 جنيه للشراء، و 38.64 للبيع.

بنك مصر: 38.35 جنيه للشراء، و 38.64 للبيع.

بنك بلوم مصر: 39.12 جنيه للشراء، و 39.42 للبيع.

بنك القاهرة: 38.48 جنيه للشراء، و 38.74 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.93 جنيه للشراء، و 33.13 للبيع.

بنك مصر: 32.93 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع.

بنك بلوم مصر: 33.50 جنيه للشراء، و 33.86 للبيع.

بنك القاهرة: 33.03 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع، وفق أسعار اليوم.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك بلوم مصر: 8.36 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك القاهرة: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك بلوم مصر: 8.11 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار .