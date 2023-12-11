أسعار العملات اليوم الإثنين 11-12-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات

سجلت أسعار العملات اليوم الإثنين 11-12-2023 تباينًا في بداية التعاملات اليومية للبنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، كما استقر بعضها مثل الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، ويستعرض موقع جريدة “المال” في التقرير التفصيلي التالي سعر صرف 6 أجنبية وعربية وهي: «الدنيار الكويتي، والجنيه الإسترليني، واليورو، والدولار، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي» بحسب شاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 33.18 جنيه للشراء، و 33.30 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.69 جنيه للشراء، و 38.82 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.97 جنيه للشراء، و 100.31 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم في آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.08 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

بنك مصر: 33.08 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 33.19 جنيه للشراء، و 33.35 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 33.19 جنيه للشراء، و 33.33 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.54 جنيه للشراء، و 38.74 للبيع.

بنك مصر: 38.54 جنيه للشراء، و 38.74 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 38.66 جنيه للشراء، و 38.86 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 38.66 جنيه للشراء، و 38.86 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.07 جنيه للشراء، و 100.00 للبيع.

بنك مصر: 99.74 جنيه للشراء، و 100.00 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.37 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و 100.33 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.