أسعار العملات اليوم الإثنين 11-12-2023 مقابل الجنيه بنهاية التداول المصرفي

عرضت شاشات التداول بأفرع البنوك المختلفة لتباين أسعار اليوم الإثنين 11-12-2023، مقابل الجنيه المصري، في نهاية التداول المصرفي بالبنوك العاملة بسوق المال المصري، وتقدم بوابة جريدة «المال» مسح لمتوسط أسعار صرف 6 عملات أجنبية وعربية وهي: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، طبقًا للموقع الرسمي للبنك المركزي على شبكة الإنترنت، وعدد من البنوك وفقًا لماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للمصارف على شبكة الإنترنت .

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 33.17 جنيه للشراء، و 33.28 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.79 جنيه للشراء، و 38.92 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.94 جنيه للشراء، و 100.29 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، طبقًا لمتوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي- مصر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.06 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

بنك مصر: 33.08 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي- مصر: 33.19 جنيه للشراء، و 33.34 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 33.08 جنيه للشراء، و 33.37 للبيع، وفق أسعار اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.54 جنيه للشراء، و 38.74 للبيع.

بنك مصر: 38.54 جنيه للشراء، و 38.74 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي- مصر: 38.66 جنيه للشراء، و 38.86 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 38.57 جنيه للشراء، و 38.94 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي- مصر: 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.06 جنيه للشراء، و 100.00 للبيع.

بنك مصر: 99.74 جنيه للشراء، و 100.00 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي- مصر: 98.96 جنيه للشراء، و 100.33 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي- مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 8.40 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار اليوم.