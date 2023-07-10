أسعار العملات اليوم الإثنين 10-7-2023 بنهاية التداول بالبنوك

أوضحت ماكينات الصراف الآلي وشاشات التداول المنتشرة فى فروع البنوك المحلية والأجنبية أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الإثنين 10-7-2023 تباين كل من الجنيه الإسترليني واليورو والدينار الكويتي واستقرار الريال السعودى والدولار والدرهم الإماراتي بنهاية تداول العملات الأجنبية بالقطاع المصرفي، ويرصد موقع جريدة «المال» متوسطات أسعار الصرف لعدد «6» عملات وهي «الجنيه الإسترليني، واليورو، والدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي» وفقا للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.40 جنيه للشراء، 39.53 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.77 جنيه للشراء، 33.89 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.34 جنيه للشراء، 100.69 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، 100.83 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.52 جنيه للشراء، 100.47 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، 100.53 جنيه للبيع.

بنك مصر: 100.20 جنيه للشراء، 100.47 للبيع.

أسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء،8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفق أسعار

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

اليوم.

بنك مصر: 39.38 جنيه للشراء، 39.61 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 39.35 جنيه للشراء، 39.61 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 39.31 جنيه للشراء، 39.76 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 39.13 جنيه للشراء، 39.63 للبيع.

اسعار العملات اليوم

سعر اليورو في البنوك المصرية

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 33.57 جنيه للشراء، 33.96 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.65 جنيه للشراء، 33.84 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 33.41 جنيه للشراء، 33.85 للبيع.

بنك مصر: 33.68 جنيه للشراء، 33.84 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار

اليوم.