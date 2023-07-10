أسعار العملات اليوم الإثنين 10-7-2023 بنهاية التداول بالبنوك

أوضحت ماكينات الصراف الآلي وشاشات التداول المنتشرة فى فروع البنوك المحلية والأجنبية أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.40 جنيه للشراء، 39.53 للبيع.
سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.77 جنيه للشراء، 33.89 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.34 جنيه للشراء، 100.69 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، 100.83 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.52 جنيه للشراء، 100.47 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، 100.53 جنيه للبيع.
بنك مصر: 100.20 جنيه للشراء، 100.47 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء،8.39 للبيع.
بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفق أسعار
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
بنك مصر: 39.38 جنيه للشراء، 39.61 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 39.35 جنيه للشراء، 39.61 للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 39.31 جنيه للشراء، 39.76 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 39.13 جنيه للشراء، 39.63 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 33.57 جنيه للشراء، 33.96 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.65 جنيه للشراء، 33.84 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 33.41 جنيه للشراء، 33.85 للبيع.
بنك مصر: 33.68 جنيه للشراء، 33.84 للبيع.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار