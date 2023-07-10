أسعار العملات اليوم الإثنين 10-7-2023 ببداية التعاملات مقابل الجنيه المصري

تباينت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.82 جنيه للشراء، و 33.94 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.47 جنيه للشراء، و 100.82 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.58 جنيه للشراء، و 39.72 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
جاء متوسط أسعار العملات وفق آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي الكويتي – مصر: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي الكويتي – مصر: 33.75 جنيه للشراء، و 33.95 للبيع.
بنك مصر: 33.68 جنيه للشراء، و 33.84 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 33.57 جنيه للشراء، و 33.96 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.65 جنيه للشراء، و 33.84 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي الكويتي – مصر: 39.35 جنيه للشراء، و 39.61 للبيع.
بنك مصر: 39.38 جنيه للشراء، و 39.61 للبيع، وفق أسعار العملات.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 39.31 جنيه للشراء، و 39.76 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 39.35 جنيه للشراء، و 39.61 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي الكويتي – مصر: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي الكويتي – مصر: 97.82 جنيه للشراء، و 100.79 للبيع.
بنك مصر: 100.20 جنيه للشراء، و 100.47 للبيع، وفق أسعار
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.52 جنيه للشراء، و 100.47 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي الكويتي – مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.