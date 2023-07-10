أسعار العملات اليوم الإثنين 10-7-2023 ببداية التعاملات مقابل الجنيه المصري

تباينت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الإثنين 10-7-2023، في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة في مصر، وينشر موقع المال تقريرًا تفصيليًا يوميًا عن سعر صرف 6 عملات وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والجنيه الإسترليني، والدرهم الإماراتي»، وفق متوسط سعر الصرف مقابل الجنيه بالبنك المركزي المصري، وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.82 جنيه للشراء، و 33.94 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.47 جنيه للشراء، و 100.82 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.58 جنيه للشراء، و 39.72 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

جاء متوسط أسعار العملات وفق آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 33.75 جنيه للشراء، و 33.95 للبيع.

بنك مصر: 33.68 جنيه للشراء، و 33.84 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 33.57 جنيه للشراء، و 33.96 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.65 جنيه للشراء، و 33.84 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 39.35 جنيه للشراء، و 39.61 للبيع.

بنك مصر: 39.38 جنيه للشراء، و 39.61 للبيع، وفق أسعار العملات.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 39.31 جنيه للشراء، و 39.76 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 39.35 جنيه للشراء، و 39.61 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 97.82 جنيه للشراء، و 100.79 للبيع.

بنك مصر: 100.20 جنيه للشراء، و 100.47 للبيع، وفق أسعار

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.52 جنيه للشراء، و 100.47 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.