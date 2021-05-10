أسعار العملات اليوم الإثنين 10-5-2021 في البنوك المصرية

واجهت أسعار العملات اليوم موجة من التباين أمام الجنيه فى البنوك المصرية، حيث استقر سعر صرف الدولار والدرهم الإماراتي والريال السعودي، بينما تراجع اليورو الأوروبي، فيما ارتفع الجنيه الاسترليني في بداية تعاملات اليوم مقارنة بتداولات أمس.

وتستعرض منصة «المال» الإلكترونية أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية بمستهل تعاملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

أنهى سعر الدولار الأمريكي أمس مقابل الجنيه المصري على استقرار عند 15.61 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي، على نفس مستويات أول أمس.

كما استقر الدولار داخل البنوك، ليقدم البنك الأهلى الكويتي سعر الدولار عند أعلى مستوى له في السوق، بختام تعاملات اليوم، عند 15.64 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع، ويقدم البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، أقل سعر للدولار الأمريكي أمام الجنيه، عند 15.60 جنيه للشراء، و 15.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

تراجع سعر صرف اليورو الأوروبي قرشا مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات عند 18.98 جنيه للشراء، و 19.14 جنيه للبيع بحسب بيانات البنك المركزي.

ويستعرض بنك البركة، سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه عند 18.98 جنيه للشراء، 19.14 جنيه للبيع، فيما يتداول بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند أدنى مستوى فى السوق عند 18.80جنيه للشراء، و 18.98جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية



على الجانب الاخر ارتفع سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري داخل بنك البركة ، إلى أعلى مستوى عند 21.82 جنيه للشراء، و 21.96 جنيه للبيع، وجاء عند 21.64 جنيه للشراء و21.99 جنيه للبيع داخل بنك مصر إيران للتنمية.

وفيما يخص السعر داخل بنك الكويت الوطني بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، عند مستوى 21.69 جنيه للشراء، و 22.02 جنيه للبيع. العملات الأجنبية

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وفيما يخص سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه، تراجع قرشا بالبنك الأهلي المتحد، عند 4.16 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه امصري داخل البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر،عند مستوى 4.16 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية



كما استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري بالمصرف المتحد عند أدنى مستوى فى السوق، ليسجل 4.17 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وجاء سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري ، عند مستوى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.