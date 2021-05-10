بنـــوك

أسعار العملات اليوم الإثنين 10-5-2021 في البنوك المصرية

بنك البركة يقدم أعلى مستوى للجنيه الاسترليني في السوق
فاطمه امام 10:59 ص, الأثنين, 10 مايو 21 10:59 ص, الأثنين, 10 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

واجهت أسعار العملات اليوم موجة من التباين أمام الجنيه فى البنوك المصرية، حيث استقر سعر صرف الدولار والدرهم الإماراتي والريال السعودي، بينما تراجع اليورو الأوروبي، فيما ارتفع الجنيه الاسترليني في بداية تعاملات اليوم مقارنة بتداولات أمس.

وتستعرض منصة «المال» الإلكترونية أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية بمستهل تعاملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

أنهى سعر الدولار الأمريكي أمس مقابل الجنيه المصري على استقرار عند 15.61 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي، على نفس مستويات أول أمس.

كما استقر الدولار داخل البنوك، ليقدم البنك الأهلى الكويتي سعر الدولار عند أعلى مستوى له في السوق، بختام تعاملات اليوم، عند 15.64 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع، ويقدم البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، أقل سعر للدولار الأمريكي أمام الجنيه، عند 15.60 جنيه للشراء، و 15.70 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الريال السعودي اليوم السبت 8-5-2021 في البنوك المصرية

سعر اليورو في البنوك المصرية

تراجع سعر صرف اليورو الأوروبي قرشا مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات عند 18.98 جنيه للشراء، و 19.14 جنيه للبيع بحسب بيانات البنك المركزي.

ويستعرض بنك البركة، سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه عند 18.98 جنيه للشراء، 19.14 جنيه للبيع، فيما يتداول بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند أدنى مستوى فى السوق عند 18.80جنيه للشراء، و 18.98جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية


على الجانب الاخر ارتفع سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري داخل بنك البركة ، إلى أعلى مستوى عند 21.82 جنيه للشراء، و 21.96 جنيه للبيع، وجاء عند 21.64 جنيه للشراء و21.99 جنيه للبيع داخل بنك مصر إيران للتنمية.

اقرأ أيضا  سعر الدولار يعاني الأربعاء من أجل مواصلة مكاسبه

وفيما يخص السعر داخل بنك الكويت الوطني بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، عند مستوى 21.69 جنيه للشراء، و 22.02 جنيه للبيع.

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وفيما يخص سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه، تراجع قرشا بالبنك الأهلي المتحد، عند 4.16 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه امصري داخل البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر،عند مستوى 4.16 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  المركزي : إجازة 5 أيام بالبنوك بمناسبة عيد الفطر

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية


كما استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري بالمصرف المتحد عند أدنى مستوى فى السوق، ليسجل 4.17 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وجاء سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري ، عند مستوى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم فاطمه امام

ملف الكاتب فاطمه امام

اقرأ أيضاً

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-5-2021 بالبنوك المصرية

منى صلاح 11:46 ص, الأثنين, 10 مايو 21

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه الإثنين 10-5-2021

فاطمه امام 11:23 ص, الأثنين, 10 مايو 21

سعر اليورو اليوم الإثنين 10-5-2021 فى البنوك المصرية

أحمد الكومي 10:30 ص, الأثنين, 10 مايو 21

أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الإثنين 10 مايو 2021

محمد عبد السند 9:30 ص, الأثنين, 10 مايو 21

تراجع أسعار الفائدة على أدوات الدين خلال تعاملات الأسبوع الماضي

الحسينى حسن 8:01 ص, الأثنين, 10 مايو 21

سعر الريال السعودي ينهي تعاملات اليوم الأحد على استقرار

منى صلاح 4:27 م, الأحد, 9 مايو 21