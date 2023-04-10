أسعار العملات اليوم الإثنين 10-4-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

تباينت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الإثنين 10-4-2023، شراء وبيع بنهاية التعاملات المسائية البنكية، وترصد «المال» خلال هذا التقرير أسعار صرف عدد «6» عملات أجنبية وعربية، وهي «الجنيه الإسترليني، واليورو، والدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي» وفقاً لما جاء بأحدث تقرير يومى صادر عن البنك المركزى المصرى بمتوسطات صرف العملات الأجنبية والعربية بالموقع الإلكترونى الرسمى للبنك.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.46 جنيه للشراء، 100.85 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.26 جنيه للشراء، 38.40 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.57 جنيه للشراء، 33.68 للبيع.

سعر الريال السعودى في البنوك المصرية

بنك البركة: 8.03 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك الكويت الوطنى: 8.01 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطنى: 94.93 جنيه للشراء، 101.12 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.57 جنيه للشراء، 100.59 للبيع.

البنك المصرى الخليجى: 95.63 جنيه للشراء، 101.07 جنيه للبيع.

بنك مصر: 99.57 جنيه للشراء، 100.59 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى في البنوك المصرية

بنك البركة: 8.28 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك الكويت الوطنى: 8.31 جنيه للشراء، 8.47 للبيع، وفق أسعار

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

اليوم.

بنك الكويت الوطنى: 33.60 جنيه للشراء، 33.77 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.38 جنيه للشراء، 33.67 للبيع.

بنك البركة: 33.60 جنيه للشراء، 33.77 للبيع.

بنك مصر: 33.38 جنيه للشراء، 33.67 للبيع،

سعر الجنيه الإسترلينى في البنوك المصرية

بنك مصر: 38.03 جنيه للشراء، 38.38 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.04 جنيه للشراء، 38.38 للبيع.

بنك البركة: 38.24 جنيه للشراء، 38.48 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطنى: 38.24 جنيه للشراء، 38.48 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك الكويت الوطنى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار

اليوم.