أسعار العملات اليوم الإثنين 10-4-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

تباينت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.46 جنيه للشراء، 100.85 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.26 جنيه للشراء، 38.40 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.57 جنيه للشراء، 33.68 للبيع.
سعر الريال السعودى في البنوك المصرية
بنك البركة: 8.03 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
بنك الكويت الوطنى: 8.01 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية
بنك الكويت الوطنى: 94.93 جنيه للشراء، 101.12 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.57 جنيه للشراء، 100.59 للبيع.
البنك المصرى الخليجى: 95.63 جنيه للشراء، 101.07 جنيه للبيع.
بنك مصر: 99.57 جنيه للشراء، 100.59 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى في البنوك المصرية
بنك البركة: 8.28 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك الكويت الوطنى: 8.31 جنيه للشراء، 8.47 للبيع، وفق أسعار
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك الكويت الوطنى: 33.60 جنيه للشراء، 33.77 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.38 جنيه للشراء، 33.67 للبيع.
بنك البركة: 33.60 جنيه للشراء، 33.77 للبيع.
بنك مصر: 33.38 جنيه للشراء، 33.67 للبيع،
سعر الجنيه الإسترلينى في البنوك المصرية
بنك مصر: 38.03 جنيه للشراء، 38.38 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 38.04 جنيه للشراء، 38.38 للبيع.
بنك البركة: 38.24 جنيه للشراء، 38.48 جنيه للبيع.
بنك الكويت الوطنى: 38.24 جنيه للشراء، 38.48 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك الكويت الوطنى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار