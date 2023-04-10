أسعار العملات اليوم الإثنين 10-4-2023 في بداية التعاملات الصباحية

حققت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الإثنين 10-4-2023 في بداية التعاملات الصباحية تباينًا ملحوظًا أمام العملة المصرية، إذ استقرت بعض العملات وتحركت أسعار عملات أخرى، وتستهل جريدة المال تقاريرها عن سعر الصرف صباحًا، باستعراض حركة صرف 6 عملات عربية وأجنبية أمام العملة المصرية وهي «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي»، وفق 4 بنوك تعمل في مصر، ولمتوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.60 جنيه للشراء، 33.72 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.27 جنيه للشراء، 38.41 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، 8.24 للبيع، بحسب متوسط أسعار

في البنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.69 جنيه للشراء، 101.04 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطني: 33.55 جنيه للشراء، 33.80 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.49 جنيه للشراء، 33.66 للبيع، بحسب أسعار العملات.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 33.65 جنيه للشراء، 33.77 للبيع.

بنك مصر: 33.49 جنيه للشراء، 33.66 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 38.12 جنيه للشراء، 38.35 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.13 جنيه للشراء، 38.35 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 38.22 جنيه للشراء، 38.54 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 38.30 جنيه للشراء، 38.48 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.01 جنيه للشراء، 8.25 للبيع، بحسب أسعار العملات.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، بحسب أسعار العملات.

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، 8.47 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطني: 94.96 جنيه للشراء، 101.15 للبيع.

بنك مصر: 99.62 جنيه للشراء، 100.55 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، 100.87 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.63 جنيه للشراء، 100.55 للبيع، بحسب أسعار

اليوم.