أسعار العملات اليوم الإثنين 10-10-2022 بنهاية التعاملات في مصر

تباينت أسعار العملات اليوم الإثنين 10-10-2022، بنهاية التعاملات اليومية في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، إذ انخفض اليورو والجنيه الاسترليني والدينار واستقر الريال والدولار والدرهم، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير التالي تفاصيل أسعار صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهي: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي، الريال السعودي»، وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 19.61 جنيه للشراء، و19.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.02 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 21.66 جنيه للشراء، و 21.75 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.21 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 63.17 جنيه للشراء، و 63.43 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.33 جنيه للشراء، و 5.36 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 19.61 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.61 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك التجاري الدولي: 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 19.64 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 18.98 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 18.99 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 18.98 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.00 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 21.64 جنيه للشراء، و21.87 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 21.62 جنيه للشراء، و 21.85 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 21.62 جنيه للشراء، و 21.87 جنيه للبيع.

بنك مصر: 21.62 جنيه للشراء، و 21.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.20 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك التجاري الدولي: 5.20 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 5.20 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 61.91 جنيه للشراء، و 63.49 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 59.44 جنيه للشراء، و 63.47 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 61.01 جنيه للشراء، و 63.41 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك مصر: 61.03 جنيه للشراء، و 63.41 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك الإسكندرية: 5.34 جنيه للشراء، و 5.36 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.33 جنيه للشراء، و 5.35 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 5.35 جنيه للشراء، و 5.36 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.33 جنيه للشراء، و 5.35 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.