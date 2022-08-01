أسعار العملات اليوم الإثنين 1-8-2022 في نهاية التعاملات بالبنوك

تباينت أسعار العملات اليوم الإثنين 1-8-2022 أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات اليومية، بالبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية العاملة في السوق المصرفية، وعدد من شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا عن متوسط سعر الصرف لعدد من العملات المتداولة في البنوك، وهى: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الدينار الكويتي، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي»، وشهدت التعاملات ارتفاعا طفيفا في بعض العملات في سعر البيع.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

وسجل متوسط أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري بحسب تقرير البنك المركزي كالآتي:

وصل سعر الدولار اليوم إلى 18.90 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو، 19.32 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع.

وحقق سعر صرف الجنيه الإسترليني، 23.00 جنيه للشراء، و23.10 جنيه للبيع.

وصل سعر الريال السعودي، إلى 5.03 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

ومازال سعر الدرهم الإماراتي عند: 5.14 جنيه للشراء، و5.17 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدينار الكويتي إلى: 61.52 جنيه للشراء، و61.90 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

وصل الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، إلى 59.30 جنيه للشراء، و61.89 جنيه للبيع.

أما في بنك مصر، فبلع سعر الدينار الكويتي 59.41 جنيه للشراء، و61.89 جنيه للبيع.

وحقق في البنك التجاري الدولي، سعر 59.70 جنيه للشراء، و61.95 جنيه للبيع.

وبحسب أسعار العملات اليوم وصل في البنك الأهلي القطري، إلى 58.84 جنيه للشراء، و61.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري، 22.99 جنيه للشراء، و23.25 جنيه للبيع.

ووصل في بنك مصر، إلى 22.99 جنيه للشراء، و23.23 جنيه للبيع.

وسجل في البنك التجاري الدولي، سعر 23.01 جنيه للشراء، و23.30 جنيه للبيع.

أما في البنك الأهلي القطري، فبلغ سعر 23.00 جنيه للشراء، و 23.28 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، إلى 18.91 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع.

أما في بنك مصر فبلغ سعر 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

وسجل في البنك التجاري الدولي، سعر 18.93 جنيه للشراء، و 18.99 جنيه للبيع.

ووصل في البنك الأهلي القطري، إلى 18.92 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وحقق سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، 19.29 جنيه للشراء، و 19.48 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

وصل في بنك مصر، إلى 19.29 جنيه للشراء، و 19.47 جنيه للبيع.

وبلغ في البنك التجاري الدولي، سعر 19.32 جنيه للشراء، و19.50 جنيه للبيع.

سجل في البنك الأهلي القطري، سعر 19.30 جنيه للشراء، و 19.50 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري، سعر 5.14 جنيه للشراء، 5.16 جنيه للبيع.

وصل في بنك مصر، إلى 5.14 جنيه للشراء، و 5.16 جنيه للبيع.

وأما البنك المصري الخليجي، فسجل سعر 5.15 جنيه للشراء، و 5.17 جنيه للبيع.

وبحسب أسعار العملات وصل في البنك الأهلي القطري، إلى 5.13 جنيه للشراء، و5.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، 5.03 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع.

وحقق في بنك مصر، سعر 5.03 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

وبلغ في البنك التجاري الدولي، سعر 5.03 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

وصل في البنك الأهلي القطري، إلى 4.99 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.