أسعار العملات اليوم الإثنين 1-8-2022 في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك

اختلف متوسط أسعار العملات اليوم الإثنين 1-8-2022 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية، بحسب عدد من البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية، وعدد من شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، ويقدم موقع «جريدة المال» بيانًا تفصيليًا في التقرير التالي بتحديث متوسط سعر الصرف لعدد من العملات المتداولة في البنوك، وهم: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي»، وشهد الدولار واليورو ارتفاعًا طفيفًا.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

وصل متوسط سعر صرف الدولار: 18.90 جنيه للشراء، و 18.98 جنيه للبيع.

بلغ متوسط سعر صرف اليورو: 19.32 جنيه للشراء، و 19.40 جنيه للبيع.

جاء سعر الجنيه الإسترليني: 23 جنيه للشراء، و 23.10 جنيه للبيع.

حقق سعر الريال السعودي: 5.03 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع

واستقر سعر الدرهم الإماراتي عند: 5.14 جنيه للشراء، و 5.17 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدينار الكويتي إلى مستوى: 61.52 جنيه للشراء، و 61.90 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 18.91 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع.

بنك مصر: 18.91 جنيه للشراء، و 18.97 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 18.93 جنيه للشراء، و 18.99 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 18.92 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 19.29 جنيه للشراء، و 19.42 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.29 جنيه للشراء، و 19.42 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.32 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 19.30 جنيه للشراء، و 19.44 جنيه للبيع، وذلك حسب أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 22.99 جنيه للشراء، و 23.13 جنيه للبيع.

بنك مصر: 22.99 جنيه للشراء، و 23.13 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 23.01 جنيه للشراء، و 23.16 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 23 جنيه للشراء، و 23.16 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 5.03 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.03 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 5.03 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 4.99 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 5.14 جنيه للشراء، 5.16 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.14 جنيه للشراء، و 5.16 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 5.15 جنيه للشراء، و 5.17 جنيه للبيع

البنك الأهلي القطري: 5.13 جنيه للشراء، و 5.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 59.30 جنيه للشراء، و 61.89 جنيه للبيع.

بنك مصر: 59.41 جنيه للشراء، و 61.89 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 59.70 جنيه للشراء، و 61.95 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 58.84 جنيه للشراء، و 61.95 جنيه للبيع، وفقًا لـ أسعار العملات اليوم.