أسعار العملات اليوم الإثنين 1-5-2023 بمستهل التعاملات في مصر

تباينت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الإثنين 1-5-2023، في مستهل التعاملات اليومية الصباحية في البنوك العاملة في مصر، إذ شهدت الدولار والريال والدرهم استقرارًا ، بينما تباين الدينار واليورو والجنيه الإسترليني خلال الفترة الماضية، وينشر موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة، وعدد من المواقع الإلكترونية للبنوك.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.98 جنيه للشراء، و 34.10 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.76 جنيه للشراء، و 38.90 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.60 جنيه للشراء، 100.95 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق متوسط أسعار

سعر الدولار في البنوك المصرية

اليوم.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، بحسب أسعار العملات.

بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

اسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.81 جنيه للشراء، و 34.04 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 33.94 جنيه للشراء، و 34.16 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 33.81 جنيه للشراء، و 34.04 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 33.92 جنيه للشراء، و 34.15 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.56 جنيه للشراء، و 38.77 للبيع، بحسب أسعار العملات.

البنك التجاري الدولي: 38.39 جنيه للشراء، و 38.94 للبيع.

بنك مصر: 38.52 جنيه للشراء، و 38.77 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 38.69 جنيه للشراء، و 38.90 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، و 8.43 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع، بحسب أسعار العملات.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.74 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 101.03 للبيع.

بنك مصر: 99.74 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.