أسعار العملات اليوم الإثنين 1-5-2023 بمستهل التعاملات في مصر

تباينت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.98 جنيه للشراء، و 34.10 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.76 جنيه للشراء، و 38.90 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.60 جنيه للشراء، 100.95 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق متوسط أسعار
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، بحسب أسعار العملات.
بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 33.81 جنيه للشراء، و 34.04 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 33.94 جنيه للشراء، و 34.16 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
بنك مصر: 33.81 جنيه للشراء، و 34.04 للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر: 33.92 جنيه للشراء، و 34.15 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 38.56 جنيه للشراء، و 38.77 للبيع، بحسب أسعار العملات.
البنك التجاري الدولي: 38.39 جنيه للشراء، و 38.94 للبيع.
بنك مصر: 38.52 جنيه للشراء، و 38.77 للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر: 38.69 جنيه للشراء، و 38.90 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.
بنك أبوظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، و 8.43 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع، بحسب أسعار العملات.
بنك كريدي أجريكول مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 99.74 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 101.03 للبيع.
بنك مصر: 99.74 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.