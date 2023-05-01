أسعار العملات اليوم الإثنين 1-5-2023 بختام التعاملات في مصر

سجلت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.94 جنيه للشراء، و 34.06 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.65 جنيه للشراء، و 38.77 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.63 جنيه للشراء، و 101.03 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
وجاءت متوسط
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.
سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 33.79 جنيه للشراء، و 34.04 للبيع.
بنك مصر: 33.79 جنيه للشراء، و 34.04 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 33.90 جنيه للشراء، و 34.16 للبيع، ، وفق أسعار العملات اليوم.
بنك كريدي أجريكول مصر: 33.90 جنيه للشراء، و 34.15 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري
البنك الأهلي المصري: 38.48 جنيه للشراء، و 38.77 للبيع.
بنك مصر: 38.48 جنيه للشراء، و 38.77 للبيع، وفق أسعار العملات.
البنك التجاري الدولي: 38.61 جنيه للشراء، و 38.90 للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر: 38.61 جنيه للشراء، و 38.90 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و 8.47 للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 99.73 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.
بنك مصر: 99.73 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع
البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 101.03 للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.