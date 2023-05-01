أسعار العملات اليوم الإثنين 1-5-2023 بختام التعاملات في مصر

سجلت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الإثنين 1-5-2023، في ختام التعاملات اليومية بالبنوك العاملة في مصر، تباينا للدينار الكويتي، واليورو، والجنيه الإسترليني، واستقرارا للريال السعودي، والدولار، والدرهم الإماراتي، وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك وعدد من المواقع الرسمية للبنوك، وينشر موقع جريدة “المال” في التقرير التالي متوسط أسعار 6 عملات عربية وأجنبية بجسب البنك المركزي المصري، وسعر الصرف الرسمي في عدد من البنوك.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.94 جنيه للشراء، و 34.06 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.65 جنيه للشراء، و 38.77 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.63 جنيه للشراء، و 101.03 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

وجاءت متوسط

سعر الدولار في البنوك المصرية

العملات اليوم وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

اسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.79 جنيه للشراء، و 34.04 للبيع.

بنك مصر: 33.79 جنيه للشراء، و 34.04 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 33.90 جنيه للشراء، و 34.16 للبيع، ، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك كريدي أجريكول مصر: 33.90 جنيه للشراء، و 34.15 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

البنك الأهلي المصري: 38.48 جنيه للشراء، و 38.77 للبيع.

بنك مصر: 38.48 جنيه للشراء، و 38.77 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك التجاري الدولي: 38.61 جنيه للشراء، و 38.90 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 38.61 جنيه للشراء، و 38.90 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و 8.47 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.73 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.

بنك مصر: 99.73 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 101.03 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.