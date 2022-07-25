أسعار العملات اليوم الإثنين في نهاية التعاملات 25-7-2022

واصلت أسعار العملات اليوم الإثنين الموافق 25 يوليو 2022 تباينها أمام الجنيه المصري، إذ ارتفعت أسعار 3 عملات بشكل طفيف، فيما حافظت عملتين على استقرارهما في نهاية المعاملات، حسبما أظهرت شاشات التداول اللحظية بعدد من البنوك الحكومية والبنوك الخاصة والبنوك الأجنبية، وفي عدد من شركات الصرافة بالسوق المحلي، ويقدم موقع “جريدة المال” خدمة يومية لقرائه بتحديث لأسعار العملات الأجنبية، حيث يستعرض أسعار عملات: “الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي”.

أسعار العملات في البنوك المصرية

أوضحت مؤشرات التداول اللحظية بعدد البنوك، وصول أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري، إلى:

الدولار الأمريكى​ 18.88 للشراء، و18.96 للبيع.

اليورو 19.28 للشراء، و19.37 للبيع.

الجنيه الإسترليني ​22.67 للشراء، و22.77 للبيع.

الريال السعودى ​5.02 للشراء، و 5.04 للبيع.

الدرهم الإماراتى 5.14 للشراء، و5.16 للبيع.

الدينار الكويتي 61.50 جنيه للشراء، و61.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك المصرية

وصل سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري إلى 18.89 للشراء، و18.95 للبيع.

أما في بنك مصر فاستقر عند 18.89 للشراء، و18.95 للبيع.

في البنك التجاري الدولي 18.91 للشراء، و18.97 للبيع.

في البنك الأهلي القطري QNB سعر 18.90 للشراء و18.97 للبيع.

في بنك بلوم مصر، وصل الدولار إلى 18.87 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر اليورو فى البنوك المصرية

وصل اليورو في البنك الأهلي المصري إلى سعر 19.23 للشراء، و19.43 للبيع.

بلغ سعر اليورو في بنك مصر إلى 19.23 للشراء، و19.42 للبيع.

في البنك الأهلي القطري QNB انخفض اليورو إلى سعر 19.24 للشراء، و19.44 للبيع.

سجل اليورو بالبنك التجاري الدولي 19.25 للشراء، و19.45 للبيع.

في بنك بلوم مصر، وصل اليورو إلى 19.20 للشراء، وسعر البيع وصل إلى 19.44.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك المصرية

وصل الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري إلى سعر 22.59 للشراء وارتفع سعر البيع إلى 22.89.

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي، سعر 22.61 للشراء، و22.91 للبيع.

وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر إلى 22.59 للشراء و22.82 للبيع.

في البنك الأهلي القطري QNB وصل لـ22.60 للشراء، و22.87 للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

في بنك بلوم مصر سجل سعر 22.57 للشراء، و22.87 للبيع.

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري إلى 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

في البنك التجاري الدولي، بلغ الريال السعودى سعر 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

في بنك مصر، وصل الريال السعودى لسعر 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

وصل الريال السعودى في البنك الأهلي القطري إلى 4.98 للشراء، و5.04 للبيع.

في بنك بلوم مصر، بلغ الريال السعودي سعر 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك المصرية

وصل الدرهم الإماراتي إلى سعر 5.13 للشراء، و5.15 للبيع بالبنك الأهلي المصري.

في بنك الكويت الوطني NBK، وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5.085 للشراء، و5.19 للبيع.

في بنك مصر، سجل الدرهم الإماراتي 5.13 للشراء، و5.15 للبيع.

سجل الدرهم الإماراتى في البنك الأهلي القطري QNB 5.12 للشراء، و5.16 للبيع.

في بنك بلوم مصر، وصل الدرهم الإماراتي إلى 5.13 للشراء، و5.16 للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

وصل سعر الدينار الكويتي إلى 59.19 للشراء، و61.73 للبيع في البنك الأهلي المصري.

وصل الدينار الكويتي إلى 59.29 جنيه للشراء، و 61.73 للبيع ببنك مصر.

بلغ الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي سعر 59.64 للشراء، و61.80 للبيع.

حقق الدينار الكويتى في البنك الأهلي القطري QNB سعر 58.77 للشراء، و61.80 للبيع.

في بنك بلوم مصر، وصل الدينار الكويتي إلى سعر 61.44 جنيه للشراء، و61.80 للبيع.