سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 26 -7 -2022

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو 2022، في مقابل الجنيه المصري بالبنوك الحكومية والبنوك الخاصة والبنوك الأجنبية، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية في بداية التعاملات اليومية، وبلغ سعر 61.46 للشراء و61.80 للبيع، بحسب أخر تحديثات البنك المركزي المصري، ويقدم موقع “جريدة المال” بيانًا تفصيليًا بسعر الدينار الكويتي اليوم في عدد من البنوك العاملة في مصر، حسب شاشات التداول اللحظية بها.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، 59.19 للشراء، و61.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك مصر 59.29 للشراء، و61.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

أظهرت شاشات التداول اللحظية، أن سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، 57.69 للشراء، و61.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي «CIB»

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه، 59.64 للشراء، و61.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان أمام الجنيه المصري، 59.21 للشراء، و61.58 للبيع.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الإفريقي

حقق الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الإفريقي الدولي، سعر 58.79 للشراء، و64.67 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، سعر 60.12 للشراء، و61.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري «QNB»

في البنك الأهلي القطري بلغ سعر الدينار الكويتي إلى 58.77 للشراء، و61.80 للبيع سعر الدينار الكويتي .

سعر الدينار الكويتي اليوم في إيجي بنك EGBANK

في إيجي بنك وصل سعر الدينار الكويتي إلى سعر 58.71 للشراء، و61.85 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر إلى 61.44 للشراء، و61.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني NBK

أظهرت شاشات التداول اللحظية ببنك الكويت الوطني، وصول الدينار الكويتي إلى 58.00 للشراء، و61.96 للبيع.