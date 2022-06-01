أسعار العملات اليوم الأربعاء1-6-2022 في مصر

أظهرت اخر التحديثات على العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 1 يونيو 2022 داخل عدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة فى السوق المحلية، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

كما أظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر شراء وبيع العملات الأجنبية اليوم، ليسجل سعر اليورو فى بنك مصر مقابل الجنيه المصري 19.79 جنيه للشراء، و19.92 جنيه للبيع.

واستقرت مستويات شراء وبيع الريال السعودي 4.94 جنيه للشراء، و4.96 للبيع، وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 18.55 جنيه للشراء، و18.61 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 23.29 جنيه للشراء، و24.47 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

كما بينت التحديثات الأخيرة وصول سعر صرف اليورو داخل أكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري إلى 19.78 جنيه للشراء، و19.92 جنيه للبيع.

وبلغت مستويات شراء وبيع سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 18.55 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي، وسجل سعر صرف الريال السعودي 4.94 جنيه للشراء، و4.96 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي الدولي

كما حافظ سعر الدولار داخل البنك العربي الأفريقي الدولي أمام الجنيه المصري على مستواه عند 18.53 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، ووصلت مستويات سعر صرف اليورو إلى 19.78 جنيه للشراء، و19.92 جنيه للبيع.

واستقر العملات العربية ليصل سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري إلى 4.81 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 24.02 جنيه للشراء، و24.23 جنيه للبيع.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

وبحسب التخديث الاخير شاشات التداولات اللحظية استقر سعر الدولار داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري عند 18.33 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 19.95 جنيه للشراء، و20.13 جنيه للبيع.

ووصلت مستويات سعر الريال داخل بنك قناة السويس أمام نظيره المصري 4.87 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 24.26 جنيه للشراء، و23.50 جنيه للبيع.