أسعار العملات اليوم الأربعاء 9-8-2023 في ختام التعاملات

شهدت أسعار العملات اليوم الأربعاء 9-8-2023، في ختام تعاملاتها أمام الجنيه تحركًا طفيفًا لبعض العملات صاعدًا واستقرار الباقي، ليستقر كل من الريال والدولار الأمريكي، بينما صعد اليورو والجنيه الاسترليني، من جانب اخر تراجع الدرهم الإماراتي، وخلال السطور التالي تعرض المال نيوز على صعيد الشراء والبيع داخل البنوك والذي يشمل كل من «الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي» والتي جاءت على النحو التالي .

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

عرض البنك المركزي في اخر تحديث له متوسط أسعار العملات اليوم على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.74 جنيه للشراء، و 33.86 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.15 جنيه للشراء، و 39.28 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.19 جنيه للشراء، و 100.54 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك المصري الخليجي:30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع

بنك بلوم: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، في اخر تحديث على أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 33.79 جنيه للشراء، و 33.97 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.68 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 33.78 جنيه للشراء، و 33.96 للبيع.

بنك بلوم: 33.73 جنيه للشراء، و 34.08للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 39.16 جنيه للشراء، و 39.42 للبيع.

بنك مصر: 39.16 جنيه للشراء، و 39.38 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 39.26 جنيه للشراء، و 39.56 للبيع

بنك بلوم: 39.16 جنيه للشراء، و 39.38 للبيع

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع

بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، بحسب اخر تحديث على أسعار اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.69 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.35 جنيه للشراء، و 100.37 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و 100.75 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 94.74 جنيه للشراء، و 100.95 للبيع.، في اخر تحديث على أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.37 جنيه للشراء، و 8.47 للبيع، بحسب اخر التحديثات على أسعار العملات اليوم.