أسعار العملات اليوم الأربعاء 9-8-2023 في بداية التعاملات بالبنوك المصرية

تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 9-8-2023، أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، وننشر سعر صرف 6 عملات وفقًا لعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية.

كما يستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالي صرف: «الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي» بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.74 جنيه للشراء، و 33.86 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.15 جنيه للشراء، و 39.28 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.19 جنيه للشراء، و 100.54 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

جاء متوسط أسعار العملات اليوم بحسب آخر تقرير في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 33.79 جنيه للشراء، و 33.97 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.68 جنيه للشراء، و 33.68 للبيع.

بنك مصر: 33.68 جنيه للشراء، و 33.86 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 33.79 جنيه للشراء، و 33.95 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 39.29 جنيه للشراء، و 39.50 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 39.16 جنيه للشراء، و 39.42 للبيع.

بنك مصر: 39.16 جنيه للشراء، و 39.38 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 39.29 جنيه للشراء، و 39.48 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، وفق أسعار اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.69 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.35 جنيه للشراء، و 100.37 للبيع.

بنك مصر: 100.03 جنيه للشراء، و 100.37 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك قطر الوطني الأهلي: 100.26 جنيه للشراء، و 100.61 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.