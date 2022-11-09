ارتفعت أسعار العملات اليوم الأربعاء 9-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية، إذ تحرك سعر الدولار قرشين في الشراء والبيع، واليورو 13 قرشا في الشراء و14 قرشا في البيع، والجنيه الإسترليني ارتفع 4 قروش، وارتفع الريال السعودي والدرهم الإماراتي قرشا واحدا، فيما ارتفع الدينار الكويتي 10 قروش، وتقدم جريدة “المال” رصدًا تفصيليًا لأسعار صرف 6 عملات عربية وأجنبية أمام العملة المصرية، وفقًا لمتوسط صرف العملات في البنك المركزي المصري، وبنوك أخرى تعمل في مصر.
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 24.33 جنيه للشراء، 24.41 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 78.69 جنيه للشراء، 78.98 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 27.87 جنيه للشراء، 27.96 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.62 جنيه للشراء، 6.64 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 6.47 جنيه للشراء، 6.49 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 24.43 جنيه للشراء، 24.52 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر اليورو اليوم في البنوك
البنك الأهلي المصري: 24.40 جنيه للشراء، 24.58 للبيع.
بنك مصر: 24.40 جنيه للشراء، 24.58 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
بنك الإسكندرية: 24.46 جنيه للشراء، 24.63 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 24.46 جنيه للشراء، 24.63 للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنوك
البنك التجاري الدولي: 24.37 جنيه للشراء، 24.42 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 24.32 جنيه للشراء، 24.37 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
البنك العربي الأفريقي الدولي: 24.31 جنيه للشراء، 24.38 للبيع.
بنك مصر: 24.32 جنيه للشراء، 24.37 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك
بنك كريدي أجريكول: 75.23 جنيه للشراء، 81.18 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
البنك المصري الخليجي: 75.39 جنيه للشراء، 79.12 للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي: 75.26 جنيه للشراء، 82.59 للبيع.
المصرف المتحد: 73.69 جنيه للشراء، 79.05 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك
المصرف العربي الدولي: 6.61 جنيه للشراء، 6.64 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 6.61 جنيه للشراء، 6.64 للبيع، وفق أسعار العملات.
البنك الأهلي القطري: 6.59 جنيه للشراء، 6.64 للبيع.
المصرف المتحد: 6.48 جنيه للشراء، 6.64 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك
مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.48 جنيه للشراء، 6.49 للبيع.
البنك الأهلي القطري: 6.41 جنيه للشراء، 6.49 للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 6.42 جنيه للشراء، 6.50 للبيع، وفق أسعار العملات.
بنك الإسكندرية: 6.45 جنيه للشراء، 6.49 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك
بنك بلوم مصر: 28.00 جنيها للشراء، 28.20 للبيع.
المصرف العربي الدولي: 27.75 جنيه للشراء، 28.22 للبيع.
المصرف المتحد: 27.82 جنيه للشراء، 28.24 للبيع، وفق أسعار العملات.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 27.89 جنيه للشراء، 28.24 للبيع.