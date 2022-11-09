ارتفعت أسعار العملات اليوم الأربعاء 9-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية، إذ تحرك سعر الدولار قرشين في الشراء والبيع، واليورو 13 قرشا في الشراء و14 قرشا في البيع، والجنيه الإسترليني ارتفع 4 قروش، وارتفع الريال السعودي والدرهم الإماراتي قرشا واحدا، فيما ارتفع الدينار الكويتي 10 قروش، وتقدم جريدة “المال” رصدًا تفصيليًا لأسعار صرف 6 عملات عربية وأجنبية أمام العملة المصرية، وفقًا لمتوسط صرف العملات في البنك المركزي المصري، وبنوك أخرى تعمل في مصر.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.33 جنيه للشراء، 24.41 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 78.69 جنيه للشراء، 78.98 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 27.87 جنيه للشراء، 27.96 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.62 جنيه للشراء، 6.64 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.47 جنيه للشراء، 6.49 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 24.43 جنيه للشراء، 24.52 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 24.40 جنيه للشراء، 24.58 للبيع.

بنك مصر: 24.40 جنيه للشراء، 24.58 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك الإسكندرية: 24.46 جنيه للشراء، 24.63 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.46 جنيه للشراء، 24.63 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك

البنك التجاري الدولي: 24.37 جنيه للشراء، 24.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 24.32 جنيه للشراء، 24.37 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 24.31 جنيه للشراء، 24.38 للبيع.

بنك مصر: 24.32 جنيه للشراء، 24.37 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

بنك كريدي أجريكول: 75.23 جنيه للشراء، 81.18 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك المصري الخليجي: 75.39 جنيه للشراء، 79.12 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 75.26 جنيه للشراء، 82.59 للبيع.

المصرف المتحد: 73.69 جنيه للشراء، 79.05 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

المصرف العربي الدولي: 6.61 جنيه للشراء، 6.64 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 6.61 جنيه للشراء، 6.64 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي القطري: 6.59 جنيه للشراء، 6.64 للبيع.

المصرف المتحد: 6.48 جنيه للشراء، 6.64 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.48 جنيه للشراء، 6.49 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 6.41 جنيه للشراء، 6.49 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 6.42 جنيه للشراء، 6.50 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك الإسكندرية: 6.45 جنيه للشراء، 6.49 للبيع.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

بنك بلوم مصر: 28.00 جنيها للشراء، 28.20 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 27.75 جنيه للشراء، 28.22 للبيع.

المصرف المتحد: 27.82 جنيه للشراء، 28.24 للبيع، وفق أسعار العملات.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 27.89 جنيه للشراء، 28.24 للبيع.