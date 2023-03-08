أسعار العملات اليوم الأربعاء 8-3-2023 مقابل الجنيه في ختام تعاملات بنوك مصر

تذبذبت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.81 جنيه للشراء، 30.91 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 32.47 جنيه للشراء، 32.58 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 36.49 جنيه للشراء، 36.62 للبيع
سعر الريال السعودي اليوم: 8.20 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.24 جنيه للشراء، 100.59 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.38 جنيه للشراء، 8.41 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك المصرية
بنك الكويت الوطني: 30.78 جنيه للشراء، 30.88 للبيع.
بنك البركة: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
البنك الأهلى المصرى: 30.73 جنيه للشراء، 30.83 للبيع.
بنك مصر: 30.73 جنيه للشراء، 30.83 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 32.34 جنيه للشراء، 32.55 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 32.44 جنيه للشراء، 32.64 للبيع.
بنك البركة: 32.44 جنيه للشراء، 32.64 للبيع.
بنك مصر: 32.34 جنيه للشراء، 32.53 للبيع، وفق أسعار
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 36.29 جنيه للشراء، 36.52 للبيع.
بنك مصر: 36.23 جنيه للشراء، 36.44 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 36.41 جنيه للشراء، 37.63 جنيه للبيع.
بنك البركة: 36.41 جنيه للشراء، 36.63 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصري: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 8.00 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
بنك البركة: 8.02 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.
بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 96.69 جنيه للشراء، 100.32 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 96.03 جنيه للشراء، 100.32 جنيه للبيع.
المصرف المتحد: 93.42 جنيه للشراء، 100.65 جنيه للبيع.
بنك مصر: 96.72 جنيه للشراء، 100.32 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.37 جنيه للشراء،8.39 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 8.30 جنيه للشراء، 8.46 جنيه للبيع.
بنك مصر: 8.37 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.
بنك البركة: 8.27 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار