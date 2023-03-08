أسعار العملات اليوم الأربعاء 8-3-2023 ببداية التعاملات في مصر

سجلت أسعار العملات اليوم الأربعاء 8-3-2023، في مستهل عمليات التداول الصباحية في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية تباينًا نسبيًا، وينشر موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن متوسط سعر 6 عملات عربية وأجنبية وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي» في البنك المركزي المصري، وسعر الصرف الرسمي في البنوك الحكومية والخاصة وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.78 جنيه للشراء، و 32.89 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 36.86 جنيه للشراء، و 36.99 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.22 جنيه للشراء، و 100.57 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.37 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.68 جنيه للشراء، و 30.78 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.68 جنيه للشراء، و 30.78 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.78 جنيه للشراء، و 30.88 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 30.78 جنيه للشراء، و 30.88 للبيع، بحسب أسعار العملات.

أسعار العملات

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 32.29 جنيه للشراء، و 32.48 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.29 جنيه للشراء، و 32.48 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 32.39 جنيه للشراء، و 32.59 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 32.39 جنيه للشراء، و 32.59 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 36.23 جنيه للشراء، و 36.44 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 36.23 جنيه للشراء، و 36.44 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 36.35 جنيه للشراء، و 36.56 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 36.35 جنيه للشراء، و 36.56 للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.16 جنيه للشراء، و 8.19 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.16 جنيه للشراء، و 8.20 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 7.99 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 8.12 جنيه للشراء، و8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 96.56 جنيه للشراء، و 100.16 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 96.55 جنيه للشراء، و 100.16 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 94.59 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 95.72 جنيه للشراء، و 100.48 للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.36 جنيه للشراء، و 8.38 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.35 جنيه للشراء، و 8.38 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.29 جنيه للشراء، و 8.45 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 8.35 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.