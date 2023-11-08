أسعار العملات اليوم الأربعاء 8-11-2023 مقابل الجنيه بنهاية التداول ببنوك مصر

مع اقتراب انتهاء تعاملات الأسبوع بالبنوك العاملة بالسوق المصرفية، سجلت أسعار اليوم الأربعاء 8-11-2023 تباينًا مقابل الجنيه المصري، للشراء والبيع بنهاية التداولات المسائية.

ويقدم موقع جريدة «المال» أسعار صرف سلة العملات الأجنبية والعربية بالبنوك المختلفة وفقًا لما تظهره شاشات التداول وماكينات الصراف الآلي.

وتضم 6 عملات هي «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي» حسبما ورد في البيان الأخير للبنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار صرف العملات مقابل نظيرها المحلي.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 32.92 جنيه للشراء، و 33.03 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.81 جنيه للشراء، و 37.95 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.80 جنيه للشراء، و 100.15 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفقًا للتحديث الأخير للموقع الرسمي للبنك المركزي لأسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، وفقًا لآخر تحديث على أسعار العملات داخل البنوك.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 32.78 جنيه للشراء، و33.00 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.78 جنيه للشراء، و33.00 للبيع.

بنك قناة السويس: 32.88 جنيه للشراء، و33.11 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 32.93 جنيه للشراء، و33.11 للبيع، وفقًا لآخر تحديث على أسعار العملات.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 37.65 جنيه للشراء، و37.95 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.65 جنيه للشراء، و37.95 للبيع.

بنك قناة السويس: 37.77 جنيه للشراء، و38.07 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 37.83 جنيه للشراء، و38.07 للبيع، وفقًا لآخر تحديث على أسعار في مصر.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك قناة السويس: 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك التعمير والإسكان : 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، وفقًا لآخر تحديث على أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.60 جنيه للشراء، و99.90 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 98.93 جنيه للشراء، و99.90 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، و100.23 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و100.23 للبيع، وفقًا لآخر تحديث على أسعار العملات في السوق المحلية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك قناة السويس: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، وفقًا لآخر تحديث على أسعار اليوم.