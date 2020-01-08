أسعار العملات اليوم الأربعاء 8-1-2020 فى مصر

تنشر جريدة «المال» أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه فى البنوك المصرية، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 8-1-2020 التى تتباين من بنك لآخر، حسب سياسة العرض والطلب التى تستند إليها منظومة تحرير سعر الصرف التى دشنها البنك المركزى المصرى مطلع نوفمبر 2016، كأحد متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى جرى تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.

أسعار العملات الاجنبية بالبنك الأهلى

سجل سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى.

كما بلغ سعر اليورو 17.80 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترلينى إلى 20.96 جنيه للشراء و21.18 جنيه للبيع، وحقق الدينار الكويتى 52.42 جنيه للشراء و53 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.25 جنيه و4.29 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية ببنك مصر

سجل سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع ببنك مصر، كما بلغ سعر اليورو 17.91 جنيه للشراء و 18.06 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترلينى إلى 21.11 جنيه للشراء و21.35 جنيه للبيع، وحقق الدينار الكويتى 52.3 جنيه للشراء و53 جنيها للبيع لدى بنك مصر، وبلغ سعر الريال السعودى 4.25 جنيه و4.29 جنيه.

اسعار صرف العملات الأجنبية ببنك القاهرة

سجل سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و6.091 جنيه للبيع ببنك القاهرة ، كما بلغ سعر اليورو 17.82 جنيه للشراء و 17.97 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 20.96 جنيه للشراء و21.14 جنيه للبيع، وحقق الدرهم الاماراتي 4.35 جنيه للشراء و4.38 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الريال السعودى 4.25 جنيه و4.29 جنيه.

اسعار العملات الاجنبية أمام الجنيه بالبنك التجارى الدولى

سجل سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع ببنك التجاري، كما بلغ سعر اليورو 17.82 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 20.96 جنيه للشراء و21.14 جنيه للبيع، وحقق الدينار الكويتى 52.25 جنيه للشراء و53 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الريال السعودى 4.24 جنيه و4.29 جنيه.

اسعار العملات الأجنبية بالبنك العربى الافريقى الدولى

سجل سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع بالبنك العربي الأفريقي الدولي ، كما بلغ سعر اليورو 17.82 جنيه للشراء و 17.97 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 20.96 جنيه للشراء و21.14 جنيه للبيع ، وحقق الدينار الكويتى 52.25 جنيه للشراء و53 جنيها للبيع ، وبلغ سعر الريال السعودى 4.25 جنيه و4.29 جنيه.

متوسط اسعار العملات فى البنك المركزى

سجل متوسط سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و16.12 جنيه للبيع وفقًا لموقع البنك المركزى المصرى اليوم الخميس، كما بلغ سعر اليورو و17.92 جنيه للشراء و18.06 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 21.03 جنيه للشراء و21.20 جنيه للبيع، وحقق الدينار الكويتى 52.6 جنيه للشراء و53.03 جنيه للبيع لدى البنك المركزي، وبلغ سعر الريال السعودى 4.26 جنيه و4.30 جنيه.