أسعار العملات اليوم الأربعاء 7-7-2021 في البنوك المصرية

تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 7-7-2021 فى افتتاح التعاملات أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية الحكومية والخاصة، بجانب شركات الصرافة العاملة في مصر، حيث ارتفع الدولار الأمريكي بشكل طفيف بينما تراجع اليورو الأوروبي، واستقر كل من الدينار الكويتي والدرهم الإماراتي بحسب أسعار العملات اليوم المعلَنة من البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي، وتستعرض “المال” عبر التقرير التالي أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم.

أسعار العملات في بنك مصر

في بداية التعاملات الصباحية لسعر الدولار الأمريكي أمام نظيره الجنيه المصري جاء السعر عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وعلى مستوى العملات الأوروبية في السوق المحلية وصل سعر اليورو مقابل الجنيه، إلى 18.46 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع، لاسيما أن الجنيه الإسترليني سجل عند 21.54 جنيه للشراء، و21.71 جنيه للبيع.

ويستعرض بنك مصر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند مستويات 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي

وصلت مستويات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند مستويات 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وعند 18.45 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع،

وبحسب آخر تحديث للعملة الإنجليزية جاء سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري عند 21.61 و21.58 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، وجاء الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. جنيهات-إسترليني

أسعار العملات في شركات الصرافة

وارتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرها المصري في بداية التعاملات داخل شركة مصر للصرافة عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، ووصل سعر العملة الأوروبية الموحدة مقابل الجنيه اليوم قرب 18.51 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الإنجليزية مقابل الجنيه المصري 21.58 جنيه للشراء، و21.74 جنيه للبيع، وتعرض شركات الصرافة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه عند 4.156 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، ووصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه إلى 4.25 و4.28 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

وصلت مستويات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وبلغت أسعار شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه، 18.50 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع.

وفي بداية التعاملات جاء سعر الإسترليني مقابل الجنيه، عند 21.63 جنيه للشراء، و21.8 جنيه للبيع، والريال السعودي مقابل الجنيه عند 4.156 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

وعن مستويات العملات الأوروبية والأمريكية داخل السوق مقابل الجنيه ، جاء سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وجاء سعر اليورو مقابل الجنيه عند 18.61 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، إلى 21.635 جنيه للشراء، و21.78 جنيه للبيع، وجاء الريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. أسعار-العملات-اليوم

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

وفي بداية التعاملات الصباحية وصلت مستويات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه فى بنك الإسكندرية، إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وعلى مستوى العملات الأوروبية جاء اليورو مقابل الجنيه، إلى 18.43 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع، سجل الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، 21.52 جنيه للشراء، و21.71 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي

وجاءت مستويات سعر صرف العملة الأمريكية الدولار أمام الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، ووصل سعر العملة الأوروبية الموحدة مقابل العملة المحلية عند 18.43 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع، وجاءت العملة الإنجليزية، 21.52 جنيه للشراء، و21.71 جنيه للبيع.

وعلى مستوى العملات العربية داخل البنك وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، إلى 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وجاء الدرهم مقابل الجنيه، بلغ 4.20 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.