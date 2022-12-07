تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 7-12-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية أمام الجنيه، إذ استقر الدولار والدرهم الإماراتي والريال السعودي، وانخفض اليورو 7 قروش في البيع والشراء، وهبط الجنيه الإسترليني 19 قرشًَا في البيع والشراء، وانخفض الدينار الكويتي 6 قروش في سعري البيع والشراء أيضًا، وترصد جريدة المال أسعار صرف 6 عملات عربية وأجنبية، وفقًا لمتوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري، وأسعار العملات في عدد من البنوك.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.56 جنيه للشراء، 24.64 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 25.78 جنيه للشراء، 25.87 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.84 جنيه للشراء، 29.94 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 80.00 جنيه للشراء، 80.27 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.68 جنيه للشراء، 6.70 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.53 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 24.54 جنيه للشراء، 24.59 للبيع.

بنك مصر: 24.54 جنيه للشراء، 24.59 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 24.62 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.

البنك التجاري الدولي 24.58 جنيه للشراء، 24.64 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك

بنك بلوم مصر: 25.64 جنيه للشراء، 25.89 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 25.72 جنيه للشراء، 25.82 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك المصري الخليجي: 25.70 جنيه للشراء، 25.98 للبيع.

المصرف المتحد: 25.62 جنيه للشراء، 25.88 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

البنك الأهلي القطري : 29.75 جنيه للشراء، 30.03 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 29.71 جنيه للشراء، 30.02 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 29.71 جنيه للشراء، 30.06 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك التجاري الدولي: 29.75 جنيه للشراء، 30.06 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

بنك كريدي أجريكول: 75.97 جنيه للشراء، 81.98 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي القطري: 76.44 جنيه للشراء، 80.29 للبيع.

المصرف المتحد: 74.36 جنيه للشراء، 80.25 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 76.32 جنيه للشراء، 80.42 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

بنك بلوم مصر: 6.68 جنيه للشراء، 6.71 للبيع.

بنك المشرق: 6.66 جنيه للشراء، 6.71 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.70 جنيه للشراء، 6.71 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك مصر: 6.68 جنيه للشراء، 6.69 للبيع.

أسعار العملات

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

بنك المشرق: 6.49 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 6.52 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 6.52 جنيه للشراء، 6.55 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 6.52 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.