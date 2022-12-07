أسعار العملات اليوم الأربعاء 7-12-2022 في بداية التعاملات البنكية مقابل الجنيه

تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 7-12-2022، مقابل الجنيه المصرى، فى بداية التعاملات البنكية، فاستقر الجنيه الإسترليني والدرهم الإماراتي والريال السعودي، وارتفع اليورو والدولار والدينار الكويتي، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصرى، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير التالي أسعار صرف 6 عملات هي: «الدولار، والريال السعودي، واليورو، والدرهم الإماراتي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي»، وفقًا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والأجنبية والعربية والإسلامية المختلفة.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.56 جنيه للشراء، و 24.64 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.53 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 25.85 جنيه للشراء، و 25.94 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 80.06 جنيه للشراء، و 80.33 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 30.03 جنيه للشراء، و 30.13 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.68 جنيه للشراء، و 6.70 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 24.54 جنيه للشراء، و 24.59 للبيع.

ميد بنك: 24.60 جنيه للشراء، و 24.65 للبيع.

بنك مصر: 24.54 جنيه للشراء، و 24.59 للبيع.

بنك سايب: 24.55 جنيه للشراء، و 24.65 للبيع.

أسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 6.52 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

بنك المشرق: 6.49 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

بنك مصر: 6.52 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

بنك أبو ظبى التجاري: 6.38 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 25.62 جنيه للشراء، و 25.81 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 25.64 جنيه للشراء، و 25.79 للبيع.

بنك مصر: 25.62 جنيه للشراء، و 25.76 للبيع

بنك كريدي أجريكول – مصر: 25.64 جنيه للشراء، و 25.81 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 77.27 جنيه للشراء، و 80.09 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 76.68 جنيه للشراء، و 80.24 للبيع.

بنك مصر: 77.25 جنيه للشراء، و 80.08 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 77.93 جنيه للشراء، و 80.28 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 29.71 جنيه للشراء، و 29.89 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 29.72 جنيه للشراء، و 30.24 للبيع.

بنك مصر: 29.71 جنيه للشراء، و 29.87 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 29.79 جنيه للشراء، و 29.94 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 6.68 جنيه للشراء، و 6.69 للبيع.

المصرف المتحد: 6.54 جنيه للشراء، و 6.70 للبيع.

بنك مصر: 6.68 جنيه للشراء، و 6.69 للبيع.

البنك المصرى الخليجى: 6.69 جنيه للشراء، و 6.71 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.