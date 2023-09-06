أسعار العملات اليوم الأربعاء 6-9-2023 مقابل الجنيه المصري بمستهل تعاملات البنوك

شهدت أسعار اليوم الأربعاء 6-9-2023، مقابل الجنيه المصري، في مستهل التعاملات البنكية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، استقرار سعري صرف الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي، ويعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهم: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، وفقا للمواقع الرسمية، وماكينات الصراف الآلي، وشاشات التداول اللحظية للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.09 جنيه للشراء، و 33.21 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.69 جنيه للشراء، و 38.82 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.95 جنيه للشراء، و 100.30 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

ميد بنك: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.94 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع.

بنك سايب: 33.05 جنيه للشراء، و33.23 للبيع.

بنك مصر: 32.94 جنيه للشراء، و33.12 للبيع.

بنك كردي أجريكول: 33.05 جنيه للشراء، و33.23 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.59 جنيه للشراء، و38.83 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 38.71 جنيه للشراء، و38.92 للبيع.

بنك مصر: 38.59 جنيه للشراء، و38.80 للبيع.

بنك الإسكندرية: 38.71 جنيه للشراء، و38.92 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، بحسب أسعار اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.07 جنيه للشراء، و100.02 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 99.07 جنيه للشراء، و100.33 للبيع.

بنك مصر: 99.75 جنيه للشراء، و100 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و100.32 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و8.47 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.