أسعار العملات اليوم الأربعاء 6-12-2023 مقابل الجنيه المصري

اظهرت المواقع الإلكترونية وشاشات التداولات اللحظية للبنوك العاملة في مصر تباين أسعار اليوم الأربعاء 6-12-2023 أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات للتحرك مستويات شراء وبيع الجنيه الإسترليني واليورو والدينار الكويتي بشكل طفيف مقارنة بالأسعار المعلنة أمس، فيما يواصل كل من الدولار الأمريكي والريال السعودي والدرهم الإماراتي في المحافظة على مستوياتهم داخل المصارف العاملة في السوق، ويجري فريق المال لقراءه جولة حول مستويات شراء وبيع العملات العربية والأجنبية في مصري، والتي جاءت عند:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.85 جنيه للشراء، و 100.19 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.92 جنيه للشراء، و 39.05 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 33.35 جنيه للشراء، و 33.47 للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.63 جنيه للشراء، و 99.89 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و 100.31 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 98.98 جنيه للشراء، و 99.92 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 94.39 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع، وفقًا لأخر تحديث على أسعار العملات في البنوك.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و 8.47 للبيع،وفقًا لأخر تحديث على أسعار في مصر.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع، وفقًا لأخر تحديث على أسعارالعملات في السوق الرسمية.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 38.76 جنيه للشراء، و 39.00 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 38.82 جنيه للشراء، و 39.04 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.71 جنيه للشراء، و 38.91 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 38.84 جنيه للشراء، و 39.03 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 33.22 جنيه للشراء، و 33.46 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 33.27 جنيه للشراء، و 33.43 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.14 جنيه للشراء، و 33.32 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 33.28جنيه للشراء، و 33.42 للبيع، وفقًا لأخر تحديث على أسعار العملات في القطاع المصرفي.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفقًا لأخر تحديث على أسعار اليوم.