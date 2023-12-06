أسعار العملات اليوم الأربعاء 6-12-2023 أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات البنوك

اختتمت البنوك تعاملاتها على تباين أسعار اليوم الأربعاء 6-12-2023 مقابل الجنيه المصري، والتي جاءت متباينة في ختام تعاملات المصارف العاملة بسوق المال، وتوضح بوابة جريدة «المال» الإلكترونية التقرير اليومي بأسعار الصرف لسلة العملات امام العملة المصرية، عقب جولة بين المواقع الرسمية للبنوك الأجنبية والمحلية، وفيما يلي عرض لمتوسطات أسعار صرف 6 عملات وهي «الدولار والجنيه الإسترليني واليورو والريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتيۛ» وفقًا للبيان الأحدث الصادر عن البنك المركزي المصري.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.94 جنيه للشراء، و 100.29 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.81 جنيه للشراء، و 38.95 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 33.22 جنيه للشراء، و 33.34 للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم بالمركزي المصري.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية



بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع، وفقًا لأخر تحديث لأسعار العملات.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 38.76 جنيه للشراء، و 39.00 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 38.82 جنيه للشراء، و 39.04 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.71 جنيه للشراء، و 38.91 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 38.84 جنيه للشراء، و 39.03 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 33.22 جنيه للشراء، و 33.46 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 33.27 جنيه للشراء، و 33.43 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.14 جنيه للشراء، و 33.32 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 33.28 جنيه للشراء، و 33.42 للبيع، استنادًا لأخر تحديث طرأ على العملات.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، بناء على تحديث أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.63 جنيه للشراء، و 99.89 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و 100.31 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 98.98 جنيه للشراء، و 99.92 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 94.39 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع، طبقًا لتحديث أسعار العملات في البنوك.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية



بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و 8.47 للبيع، وبناء على أسعار في مصر.