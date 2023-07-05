أسعار العملات اليوم الأربعاء 5-7-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

شهدت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.
متوسط سعر اليورو اليوم: 33.54 جنيه للشراء، و33.66 للبيع.
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.13 جنيه للشراء، و39.27 للبيع.
متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.
متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.35 جنيه للشراء، و100.70 للبيع.
متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع
وفقًا لأخر تحديث لمتوسط أسعار العملات اليوم على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
سعر الدولار في البنوك المصرية
بنك أبوظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك أبوظبي التجاري: 33.54 جنيه للشراء، و33.70 للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي: 33.52 جنيه للشراء، و33.75 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 33.51 جنيه للشراء، و33.76 للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 33.58 جنيه للشراء، و33.70 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
بنك أبوظبي التجاري: 39.18 جنيه للشراء، و39.37 للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي: 39.16 جنيه للشراء، و39.37 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 39.15 جنيه للشراء، و39.38 للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 39.23 جنيه للشراء، و39.37 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
بنك أبوظبي التجاري: 8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي: 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، بحسب أسعار
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
السعر داخل البنك الأهلي المصري: 99.45 جنيه للشراء، و100.40 للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي: 100.36جنيه للشراء، و100.73 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و100.86 للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، و100.73 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
بنك أبوظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، و 8.43 للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.