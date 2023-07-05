أسعار العملات اليوم الأربعاء 5-7-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

شهدت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الأربعاء 5-7-2023 حالة من التباين في ختام التداولات على شاشات التداول والمواقع الإلكترونية داخل فروع البنوك المنتشرة داخل مصر، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالي سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهي: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية وشاشات التداول للبنوك الإسلامية والعربية والأجنبية والمصرية المختلفة.

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 33.54 جنيه للشراء، و33.66 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.13 جنيه للشراء، و39.27 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.35 جنيه للشراء، و100.70 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع

وفقًا لأخر تحديث لمتوسط أسعار العملات اليوم على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك أبوظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك أبوظبي التجاري: 33.54 جنيه للشراء، و33.70 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 33.52 جنيه للشراء، و33.75 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 33.51 جنيه للشراء، و33.76 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 33.58 جنيه للشراء، و33.70 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك أبوظبي التجاري: 39.18 جنيه للشراء، و39.37 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 39.16 جنيه للشراء، و39.37 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 39.15 جنيه للشراء، و39.38 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 39.23 جنيه للشراء، و39.37 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك أبوظبي التجاري: 8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، بحسب أسعار

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

اليوم.

السعر داخل البنك الأهلي المصري: 99.45 جنيه للشراء، و100.40 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 100.36جنيه للشراء، و100.73 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و100.86 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، و100.73 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك أبوظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، و 8.43 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.