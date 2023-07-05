أسعار العملات اليوم الأربعاء 5-7-2-23 مقابل الجنيه ببداية التعاملات البنكية

حققت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الأربعاء 5-7-2023 ، في مقابل الجنيه المصري ببداية التعاملات البنكية بالبنوك العاملة بالقطاع المصري، استقرار للدولار الأمريكي والريال السعودي والدرهم الإماراتي، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهم: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وشاشات التداول اللحظية للبنوك الإسلامية والعربية والأجنبية والمصرية المختلفة.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.61 جنيه للشراء، و33.72 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.23 جنيه للشراء، و39.36 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.38 جنيه للشراء، و100.73 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.41 جنيه للشراء، و33.59 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 33.58 جنيه للشراء، و33.70 للبيع.

بنك مصر: 33.41 جنيه للشراء، و33.59 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 33.54 جنيه للشراء، و33.71 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 39.04 جنيه للشراء، و39.24 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 39.17 جنيه للشراء، و39.37 للبيع.

بنك مصر: 39.04 جنيه للشراء، و39.24 للبيع.

المصرف المتحد: 39.05 جنيه للشراء، و39.376 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك قناة السويس: 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، بحسب أسعار

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

اليوم.

البنك الأهلي المصري: 99.45 جنيه للشراء، و100.40 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، و100.73 للبيع.

بنك مصر: 100.13 جنيه للشراء، و100.40 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، و100.41 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، و8.43 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

ميد بنك: 8.28 جنيه للشراء، و8.43 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.