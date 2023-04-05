أسعار العملات اليوم الأربعاء 5-4-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

سجلت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.44 جنيه للشراء، 100.83 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.41 جنيه للشراء، 38.55 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.72 جنيه للشراء، 33.83 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
بنك الإسكندرية: 8.20 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
بنك التعمير الإسكان: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، 100.89 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.62 جنيه للشراء، 100.73 للبيع.
بنك الإسكندرية: 97.23 جنيه للشراء، 101.06 جنيه للبيع.
بنك مصر: 99.62 جنيه للشراء، 100.73 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى في البنوك المصرية
بنك التعمير والإسكان: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك الإسكندرية: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك الإسكندرية: 33.75 جنيه للشراء، 33.94 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.62 جنيه للشراء، 33.83 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 33.57 جنيه للشراء، 33.79 للبيع.
بنك مصر: 33.64 جنيه للشراء، 33.83 للبيع،
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
بنك مصر: 38.32 جنيه للشراء، 38.60 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 38.30 جنيه للشراء، 38.60 للبيع.
بنك الإسكندرية: 38.44 جنيه للشراء، 38.73 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 38.24 جنيه للشراء، 38.49 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار