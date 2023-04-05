أسعار العملات اليوم الأربعاء 5-4-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

سجلت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الأربعاء 5-4-2023 ، في نهاية تعاملات البنوك المحلية والعربية والأجنبية تباينا، ويرصد موقع جريدة «المال» خلال هذا التقرير سعر صرف 6 عملات، وهي «الجنيه الإسترليني، واليورو، والدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي» حسبما ورد بالبيان اليومي الصادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات صرف العملات الأجنبية والعربية المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.44 جنيه للشراء، 100.83 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.41 جنيه للشراء، 38.55 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.72 جنيه للشراء، 33.83 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك الإسكندرية: 8.20 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك التعمير الإسكان: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، 100.89 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.62 جنيه للشراء، 100.73 للبيع.

بنك الإسكندرية: 97.23 جنيه للشراء، 101.06 جنيه للبيع.

بنك مصر: 99.62 جنيه للشراء، 100.73 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى في البنوك المصرية

بنك التعمير والإسكان: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار

سعر اليورو في البنوك المصرية

اليوم.

بنك الإسكندرية: 33.75 جنيه للشراء، 33.94 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.62 جنيه للشراء، 33.83 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 33.57 جنيه للشراء، 33.79 للبيع.

بنك مصر: 33.64 جنيه للشراء، 33.83 للبيع،

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 38.32 جنيه للشراء، 38.60 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.30 جنيه للشراء، 38.60 للبيع.

بنك الإسكندرية: 38.44 جنيه للشراء، 38.73 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 38.24 جنيه للشراء، 38.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار

اليوم.