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أسعار العملات اليوم الأربعاء 5-4-2023 في بداية التعاملات بالبنوك في مصر

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تباين أسعار صرف 6 عملات بينها الدولار واليورو

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5-4-2023 في بداية التعاملات بالبنوك في مصر
أحمد بدراوى

أحمد بدراوى

9:00 ص, الأربعاء, 5 أبريل 23

تباينت أسعار

العملات
اليوم الأربعاء 5-4-2023 في بداية التعاملات بالبنوك العاملة في أسواق المال المصرية، حسبما أظهر متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري، حول حركة تداول 6 عملات عربية وأجنبية أمام الجنيه المصري، وهي عملات: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، والتي ترصد جريدة المال في التقرير التالي مؤشرات سعر صرفها في البنوك.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع، بحسب متوسط أسعار

العملات
اليوم.

سعر اليورو اليوم: 33.49 جنيه للشراء، 33.61 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.13 جنيه للشراء، 38.26 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.41 جنيه للشراء، 100.85 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
في بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
في بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

في بنك التنمية الصناعية: 33.66 جنيه للشراء، 33.83 للبيع.
في البنك الأهلي المصري: 33.67 جنيه للشراء، 33.83 للبيع.
في بنك مصر: 33.66 جنيه للشراء، 33.83 للبيع، بحسب أسعار العملات.
في بنك التعمير والإسكان: 33.57 جنيه للشراء، 33.79 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

في بنك التعمير والإسكان: 38.24 جنيه للشراء، 38.49 للبيع.
في البنك الأهلي المصري: 38.37 جنيه للشراء، 38.59 للبيع.
في بنك مصر: 38.37 جنيه للشراء، 38.59 للبيع، بحسب أسعار العملات.
في بنك التنمية الصناعية: 38.37 جنيه للشراء، 38.60 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

في بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
في البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
في بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
في بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

في بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، 100.73 للبيع.
في البنك الأهلي المصري: 99.71 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.
في بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، 100.89 للبيع.
في بنك مصر: 99.71 جنيه للشراء، 100.69 للبيع، بحسب أسعار العملات.

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

في بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
في البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
في بنك التعمير والإسكان: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
في بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، بحسب أسعار

العملات
اليوم.

أحمد بدراوى

أحمد بدراوى

9:00 ص, الأربعاء, 5 أبريل 23