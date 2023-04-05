أسعار العملات اليوم الأربعاء 5-4-2023 في بداية التعاملات بالبنوك في مصر

تباينت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الأربعاء 5-4-2023 في بداية التعاملات بالبنوك العاملة في أسواق المال المصرية، حسبما أظهر متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري، حول حركة تداول 6 عملات عربية وأجنبية أمام الجنيه المصري، وهي عملات: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، والتي ترصد جريدة المال في التقرير التالي مؤشرات سعر صرفها في البنوك.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع، بحسب متوسط أسعار

اليوم.

سعر اليورو اليوم: 33.49 جنيه للشراء، 33.61 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.13 جنيه للشراء، 38.26 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.41 جنيه للشراء، 100.85 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

في بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

في بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

في بنك التنمية الصناعية: 33.66 جنيه للشراء، 33.83 للبيع.

في البنك الأهلي المصري: 33.67 جنيه للشراء، 33.83 للبيع.

في بنك مصر: 33.66 جنيه للشراء، 33.83 للبيع، بحسب أسعار العملات.

في بنك التعمير والإسكان: 33.57 جنيه للشراء، 33.79 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

في بنك التعمير والإسكان: 38.24 جنيه للشراء، 38.49 للبيع.

في البنك الأهلي المصري: 38.37 جنيه للشراء، 38.59 للبيع.

في بنك مصر: 38.37 جنيه للشراء، 38.59 للبيع، بحسب أسعار العملات.

في بنك التنمية الصناعية: 38.37 جنيه للشراء، 38.60 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

في بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

في البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

في بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

في بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

في بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، 100.73 للبيع.

في البنك الأهلي المصري: 99.71 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.

في بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، 100.89 للبيع.

في بنك مصر: 99.71 جنيه للشراء، 100.69 للبيع، بحسب أسعار العملات.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

في بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

في البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

في بنك التعمير والإسكان: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

في بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، بحسب أسعار

اليوم.