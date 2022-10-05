أسعار العملات اليوم الأربعاء 5-10-2022 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات البنكية

أغلب أسعار العملات اليوم الأربعاء 5-10-2022 ارتفعت في أسعار الصرف في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصري، وهي الدينار، واليورو، والجنيه الإسترليني، فيما استقر سعر صرف الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، وشهد الدولار استقرارا نسبيا على مدار اليوم، داخل البنوك المصرية والعربية والأجنبية، ويقدم موقع «جريدة المال» أسعار صرف 6 عملات أجنبية وعربية وهى: «الدولار، واليورو، الجنيه الإسترليني ظن والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي، والريال السعودي »، طبقا لشاشات التداول اللحظية بالبنوك.

أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري

سعر اليورو اليوم: 19.31 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.33 جنيه للشراء، و 5.36 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.08 جنيه للشراء، و 22.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 63.31 جنيه للشراء، و 63.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم: 19.61 جنيه للشراء، و 19.68 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.21 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع، حسب متوسط أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 19.28 جنيه للشراء، و 19.65 جنيه للبيع.

بنك سايب: 19.35 جنيه للشراء، و 19.68 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.28 جنيه للشراء، و19.65 جنيه للبيع.

بنك المشرق: 19.59 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 5.33 جنيه للشراء، و 5.35 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 5.33 جنيه للشراء، و 5.35 جنيه للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 5.30 جنيه للشراء، و 5.36 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.33 جنيه للشراء، و 5.35 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

المصرف العربي الدولي: 22.18 جنيه للشراء، و 22.67 جنيه للبيع.

بنك مصر: 22.04 جنيه للشراء، و 22.61 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 22.58 جنيه للشراء، و 22.83 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 22.14 جنيه للشراء، و 22.63 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 61.14 جنيه للشراء، و 63.61 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 62.28 جنيه للشراء، و 63.68 جنيه للبيع.

بنك مصر: 61.16 جنيه للشراء، و 63.63 جنيه للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 61.06 جنيه للشراء، و 65.22 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك المصرف المتحد: 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 19.66 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.61 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.61 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 5.20 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 5.16 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.20 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 5.22 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.