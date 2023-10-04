أسعار العملات اليوم الأربعاء 4-10-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

عرضت شاشات التداولات اللحظية ومواقع البنوك الإلكترونية أسعار اليوم الأربعاء 4-10-2023 على نحو متباين أمام عملة مصر المحلية في بداية التعاملات الصباحية، لتستقر كل من عملة الولايات المتحدة والعملة السعودية وعملة الإمارات العربية المتحدة، بينما شهدت باقي العملات التي تضم كل من الجنيه الإسترليني والدينار الكويتي وعملة أوروبا الموحدة اليورو تحركًا على صعيد الشراء والبيع، بحسب التقرير اليومي الذي تجريه البوابة الإلكترونية لجريدة المال على سلة العملات الرئيسية العربية والأجنبية في سوق الصرافة بمصر، والتي تقدمها فروع البنوك على النحو التالي:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 32.28 جنيه للشراء، 32.40 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.18 جنيه للشراء، 37.31 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.68 جنيه للشراء، 100.03 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، بحسب اخر تحديث على أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، بحسب التحدي الأخيرة على أسعار اليوم.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطني: 32.26 جنيه للشراء، 32.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.15 جنيه للشراء، 32.31 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 32.25 جنيه للشراء، 32.42 للبيع.

بنك مصر: 32.15 جنيه للشراء، 32.31 للبيع، بحسب اخر تحديث على أسعار العملات في السوق المصرية.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 37.08 جنيه للشراء، 37.27 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.08 جنيه للشراء، 37.27 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 37.19 جنيه للشراء، 37.40 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 37.20 جنيه للشراء، 37.40 للبيع، بحسب اخر التعاملات على أسعار العملات في مصر.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء، 8.26 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، وفقًا لأخر تحديث على أسعار في السوق المصرية.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 98.86 جنيه للشراء، 99.77 للبيع.

البنك المصري الخليجي : 95.63جنيه للشراء، 100.16 للبيع.

بنك مصر: 99.52 جنيه للشراء، 99.77 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 94.25 جنيه للشراء، 100.34 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، 8.46 للبيع، بحسب التحديث الأخير على أسعار العملات العربية والأجنبية في السوق.